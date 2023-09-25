Китай удивился молчанию Запада по ситуации с «Северными потоками»
Отсутствие конкретных результатов расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» вызывает недоумение. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Страны, которые превозносят себя как прозрачные и открытые, в отношении „Северных потоков“ держат язык за зубами. Это вызывает недоумение», - сказал он.
В сентябре 2022 года на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли взрывы. После этого Швеция, Дания и Германия объявили о начале расследования происшествия, но отказались подключить к нему российских специалистов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад не повел и пальцем, чтобы провести честное расследование терактов на газовой инфраструктуре. По его словам, европейские страны стараются «замести ситуацию под ковер».
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