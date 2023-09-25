Китай удивился молчанию Запада по ситуации с «Северными потоками»

Читайте нас в:

«Страны, которые превозносят себя как прозрачные и открытые, в отношении „Северных потоков“ держат язык за зубами. Это вызывает недоумение», - сказал он.

В сентябре 2022 года на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли взрывы. После этого Швеция, Дания и Германия объявили о начале расследования происшествия, но отказались подключить к нему российских специалистов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад не повел и пальцем, чтобы провести честное расследование терактов на газовой инфраструктуре. По его словам, европейские страны стараются «замести ситуацию под ковер».

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.