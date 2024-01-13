Китай резко отреагировал на итоги тайваньских выборов

Китай будет решительно противостоять действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайских властей, которые таким образом отреагировали на итоги выборов на острове.

КНР также пообещала бороться с вмешательством внешних сил. Страна решила работать с политическими партиями и всеми слоями тайваньского общества для содействия сотрудничеству.

На выборах главы Тайваня лидировал представитель правящей партии Лай Циндэ, которого Китай считает «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Его оппонентами были два политика, представляющие оппозиционную партию Гоминьдан и Тайваньскую народную партию. Лай Циндэ заверил, что под его руководством Тайвань будет идти по пути демократии, а не авторитаризма, написало издание Focus Taiwan.