15 ноября 2023, 07:31

Китай решил продолжить сближаться с Россией — комиссия конгресса США

Unsplash
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Китай решил пойти на риск и продолжить поддерживать Россию. Об этом заявила американо-китайская комиссия по экономике и безопасности в докладе, направленном в Конгресс США, сообщил сайт агентства.

В документе отметили, что Китай столкнулся с издержками из-за сближения с Россией. Несмотря на это, китайское правительство выразило готовность продолжить поддерживать страну и демонстрировать своими действиями стратегическое единство против США.

По информации комиссии, КНР при партнерстве с Россией отрабатывает военные навыки и получает передовые технологии.

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», - указали в докладе.

Ранее зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся обратил внимание на готовность страны совместно с Россией реагировать на вызовы и угрозы в сфере безопасности. По его словам, Китай собирается поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность.

США Россия Китай
15 ноября 2023, 07:37
Назван «ошеломляющий шаг» Путина, нарушивший миропорядок США
РИА «Новости»
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Решение президента России Владимира Путина вывести страну из договора о ядерных полигона продемонстрировало разрушение выстроенного Соединенными Штатами миропорядка. На это указал американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

«Он совершил действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох и показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», - констатировал Моррис.

Он пояснил, что первым таким шагом стал закон, исключающий Россию из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а вторым - встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, демонстрирующая развитие торговли на Ближнем Востоке. Очевидно, что со стран Запада фокус смещается.

Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ 2 ноября. В МИД России заявили, что страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Он отметил, что недавние шаги Путина оказались «больше, чем все, что он сделал с начала конфликта».

США Владимир Путин Си Цзиньпин
15 ноября 2023, 07:35
Экономика Украины оказалась под ударом из-за забастовки в Польше
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Украинская экономика оказалась под ударом из-за забастовки польских перевозчиков на границе с республикой. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.

«Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», - указал он.

Украинским перевозчикам приходится ездить в Европу через Румынию и Венгрию, составляя более длинные маршруты. Из-за этого на границах с другими странами также образовались огромные очереди.

Балин добавил, что через Польшу проходит около 50% украинского товаропоток. Поэтому забастовка грозит колоссальными убытками для экономики республики.

Международный валютный фонд обещал направить Украине 900 миллионов долларов по линии расширенного кредитования. В МВФ уточнили, что страна успешно выполнила поставленные перед ней цели на конец сентября.

Украина Польша Румыния
15 ноября 2023, 07:07
Обещанные Украине истребители F-16 решили ремонтировать в Европе
Unsplash
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Ремонт истребителей F-16, которые передадут Вооруженным силам Украины, организуют в Польше и других странах Европы. Технические специалисты также смогут консультировать коллег дистанционно, заявил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. Его процитировал ТАСС.

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ в Европе. И Польша одно из мест. Мы организуем это», - сказал он.

В Пентагоне заявили, что союзники США обучат технических специалистов с Украины обслуживанию и ремонту сложной американской авиатехники. Билл Лаплант назвал это вызовом для них. Он допустил, что в случае необходимости западные коллеги проконсультируют инженеров ВСУ удаленно.

Одним из поставщиков F-16 на Украину станут Нидерланды. Они передадут 42 истребителя , но сделают это не раньше августа 2024 года.

США Авиация Истребители Пентагон Самолеты Оружие Украина
15 ноября 2023, 06:55
Процветающая в США расовая дискриминация поразила ООН
Unsplash
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В США до сих пор процветают расовая дискриминация и систематический расизм. К такому выводу пришла специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. Ее доклад опубликовали на сайте Управления верховного комиссара по правам человека.

Исследование проводили с 31 октября по 14 ноября 2023 года. Специалист ООН побывала в Вашингтоне, Детройте, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Батон-Руж и Атланте, встретилась с представителями властей разных уровней, более 80 общественных организаций, посетила женские тюрьмы, академическое учреждение в Калифорнии, некоммерческий музей на бывшей плантации в Луизиане и центр женского здоровья в штате Джорджия.

Ашвини пришла к выводу, что США находятся на решающем этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Однако ее шокировали многогранные и взаимодополняющие проявления системного расизма. Представитель ООН видела их в каждом штате.

«Эти проявления расизма влияли на представителей расово маргинализированных групп на каждом этапе их жизни - исторически, систематически и институционально», - сказала она.

Президент США Джо Байден после очередного случая массовой стрельбы в 2023 году призвал искоренить идею «белого превоходства». Преступник вошел в магазин и убил трех афроамериканцев.

США Расизм ООН

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