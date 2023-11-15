В документе отметили, что Китай столкнулся с издержками из-за сближения с Россией. Несмотря на это, китайское правительство выразило готовность продолжить поддерживать страну и демонстрировать своими действиями стратегическое единство против США.

По информации комиссии, КНР при партнерстве с Россией отрабатывает военные навыки и получает передовые технологии.

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», - указали в докладе.

Ранее зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся обратил внимание на готовность страны совместно с Россией реагировать на вызовы и угрозы в сфере безопасности. По его словам, Китай собирается поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность.