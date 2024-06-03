03 июня 2024, 06:29

Китай разоблачил британских шпионов во власти

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Спецслужбы в Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Британская разведка завербовала семейную пару. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР.

«Британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР», - заявила пресс-служба министерства.

По версии следствия, в 2015 году мужчина подал заявку на обучение по обмену в Великобритании, а когда приехал туда, попал в разработку. Разведчики приглашали его на званные обеды, чтобы вычислить слабости и увлечения. Сначала ему предложили оказывать консультационные услуги за деньги, а затем завербовали. Так же поступили с женой китайца. Позднее чета вернулась на родину.

След MI6 нашли в беспорядках 2022 года в Казахстане. Политолог Алексей Мартынов заявил, что к ним готовились годами.

Великобритания Шпионаж Международные отношения Китай
03 июня 2024, 06:15
Власти Республики Сербской пообещали предотвратить введение антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Несмотря на давление стран Запада, Республика Сербская Боснии и Герцеговины не вводила антироссийские санкции и не станет вводить в будущем. Президент Милорад Додик заявил об этом РИА «Новости».

Политик напомнил, что на уровне Боснии и Герцеговины санкции против России не вводили. Додик рассказал о недавнем разговоре с европейскими коллегами, которые настаивали на ограничениях.

«Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция», - заверил он.

Новую волну санкций запустили в феврале 2022 года.

Российские банки отключили от SWIFT и, по информации Bloomberg, задумали ввести ограничения против отечественного аналога этой системы. Международный валютный фонд признал устойчивость экономики России, несмотря на рестрикции. По его подсчетам, резкое снижение показателей произошло лишь однажды.

Международные отношения Европа Санкции Россия Экономика
03 июня 2024, 03:43
Россия рассмотрит возможность чартерных рейсов с Сенегалом
Freepik
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Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал посол России в этой стране Дмитрий Кураков.

Дипломат отметил, что отсутствие прямых рейсов в Сенегал - это проблема российских туристов.

«Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры. <…> Я думаю, что возможности такие существуют, но речь о регулярных рейсах пока что вряд ли идет», - отметил Кураков.

После налаживания сообщения с Сенегалом российский бизнес сможет рассмотреть возможность строительства в Дакаре отелей. Туристов в Сенегале может привлечь рыбалка, гастрономия или богатая самобытная местная культура, считает посол.

Ранее Кураков сообщил, что Россия и Сенегал планируют создать комиссию по экономическому сотрудничеству. Если соглашение заключат, то товарооборот значительно увеличится.

Африка Отели Строительство Россия Бизнес
03 июня 2024, 00:33
Один пилот погиб при столкновении самолетов на авиашоу в Португалии
РИА «Новости»
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Один пилот погиб, второй пострадал при столкновении самолетов на авиашоу на юге Португалии. Подробности сообщил телеканал CNN Portugal.

«Два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете в воскресенье на авиафестивале Beja Air Show. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем», - отметили в передаче.

Команда состоит из португальских и испанских пилотов, они летают на самолетах Як-52. При столкновении одна из машин рухнула, вторую удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить. Мероприятие отменили, сообщил телеканал. Факт аварии подтвердили ВВС Португалии.

В конце мая в аэропорту Амстердама человек попал в работающий двигатель самолета и умер.

Авиация Самолеты
02 июня 2024, 20:58
ОПЕК+ продлила действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2025 года
РИА «Новости»
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Страны ОПЕК+ на министерской встрече в гибридном формате продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2025 года. Все квоты, за исключением ОАЭ, оставили без изменений. Об этом сообщили в коммюнике по итогам заседания.

Страны ОПЕК на министерской встрече в гибридном формате продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2025 года. Все квоты, за исключением ОАЭ, оставили без изменений. Об этом сообщили в коммюнике по итогам заседания.

«Сохранить уровень общей добычи нефти для стран - участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, <…> начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года», - указали в документе.

Квоты по добычи нефти остались прежними, изменений коснулись только ОАЭ, для этой страны потолок увеличили на 300 тысяч баррелей в сутки. Это увеличение будет постепенным, отметили в ОПЕК.

В марте президент Владимир Путин отметил, что ОПЕК помогает держать цены на нефть и обеспечить доход бюджета страны, но добыча нефти при этом сокращается.

Нефть ОАЭ ОПЕК

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