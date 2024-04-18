Китай призвал США прислушаться к мнению большинства в ООН по сектору Газа

На пресс-конференции в Джакарте журналисты спросили министра о резолюции 2728 с призывом приостановить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на время месяца Рамадан. Ван И сказал, что представитель США воздержался от голосования и назвал решение Совбеза ООН необязательным к исполнению.

«Мы надеемся, что Соединенные Штаты отбросят свой эгоцентричный менталитет и внимательно прислушаются к голосу международного сообщества», - заявил он.

Ван И призвал проверить американских дипломатов на знание международного права и напомнил, что в соответствии с Уставом ООН все решения Совбеза обязательны. Министр посоветовал не превращать международную организацию в инструмент геополитических игр.

Действия коллективного Запада вынудили Иран атаковать Израиль, заявил президент республики Ибрахим Раиси.

RT сообщил, что он обосновал атаку правом стран на самооборону.