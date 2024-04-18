18 апреля 2024, 12:12

Китай призвал США прислушаться к мнению большинства в ООН по сектору Газа

Global Look Press
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США следовало прислушаться к мнению мирового сообщества и поспособствовать прекращению огня в секторе Газа. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал американское правительство следовать решениям Совбеза ООН. Его процитировала пресс-служба МИД КНР.

На пресс-конференции в Джакарте журналисты спросили министра о резолюции 2728 с призывом приостановить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на время месяца Рамадан. Ван И сказал, что представитель США воздержался от голосования и назвал решение Совбеза ООН необязательным к исполнению.

«Мы надеемся, что Соединенные Штаты отбросят свой эгоцентричный менталитет и внимательно прислушаются к голосу международного сообщества», - заявил он.

Ван И призвал проверить американских дипломатов на знание международного права и напомнил, что в соответствии с Уставом ООН все решения Совбеза обязательны. Министр посоветовал не превращать международную организацию в инструмент геополитических игр.

Действия коллективного Запада вынудили Иран атаковать Израиль, заявил президент республики Ибрахим Раиси.

RT сообщил, что он обосновал атаку правом стран на самооборону.

США Международные отношения ООН Китай Конфликт Израиля и Палестины
18 апреля 2024, 12:08
МИД увидел «размывание» суверенитета Франции в передаче НАТО авианосца «Шарль де Голль»
Global Look Press
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Национальный суверенитет Франции неуклонно размывается, о чем свидетельствует передача авианосца «Шарль де Голль» под командование НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что французский генштаб ВС передал альянсу корабль для военных учений в Средиземноморье. По ее словам, это первый случай в истории Франции, когда блок НАТО получил от страны ключевой элемент морской составляющей сил ядерного сдерживания.

«Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства», - с иронией отметила дипломат.

Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак предположил, что Североатлантическому альянсу придется тайно отправить на Украину западных военнослужащих. На такой шаг НАТО пойдет, чтобы не признавать «катастрофическое поражение» из-за кадрового голода в ВСУ.

RT сообщил, что вводить войска собираются Великобритания, Франция, а также страны Северной Европы.

Военные Мария Захарова Россия НАТО Франция
18 апреля 2024, 11:56
Ужин президента Польши с Трампом длился 2,5 часа
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с лидером Польши Анджеем Дудой в частных апартаментах в Нью-Йорке. Переговоры длились 2,5 часа и прошли в дружеской обстановке, заявил министр канцелярии Войчех Коларский в своем X.

«Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей», - сказал он.

Политики встретились за ужином в квартире республиканца в Trump Tower, сообщило издание Politico. Дональд Трамп заявил журналистам в вестибюле небоскреба, что провел с Анджеем Дудой «четыре прекрасных года» и, возможно, сделает это снова, имея в виду планы переизбраться в ноябре. Они обсудили оборонные расходы НАТО, конфликт на Украине и Ближнем Востоке.

В случае победы на выборах одним из первых решений Дональда Трампа , по мнению его советника Джона Болтона, станет выход из Североатлантического альянса.

RT сообщил, что американских чиновников всерьез обеспокоила такая перспектива.

США Дональд Трамп Переговоры Польша
18 апреля 2024, 10:50
Маск согласился с Дуровым насчет проблем с безопасностью в городах США
Global Look Press
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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на рассказ основателя Telegram Павла Дурова, который сообщил, что его пытались ограбить в Сан-Франциско. Предприниматель согласился с тем, что безопасность на улицах в Соединенных Штатах — базовое требование.

Маск положительно отреагировал на публикацию одного из пользователей социальной сети X (бывший Twitter) Гарри Тана, который обнародовал отрывок из интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

Основатель Telegram рассказал, что его пытались ограбить и отметил, что безопасность на улицах - это всего лишь базовое требование. Дуров призвал полицейскую комиссию и судей ответить «за то, что они сделали с Сан-Франциско».

Карлсон накануне опубликовал интервью с россиянином на своем YouTube-канале. В беседе с журналистом Дуров пожаловался на повышенное внимание спецслужб США к созданному им мессенджеру Telegram. «360» собрал подборку после интервью Дурова и проанализировал, чем его рассказ может обернуться.

Twitter Telegram Илон Маск Павел Дуров Такер Карлсон
18 апреля 2024, 10:37
Аббас отказался отложить голосование о членстве Палестины в ООН по просьбе США
Global Look Press
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Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Об этом сообщил портал Axios, сославшись на чиновников из обеих стран, а также из Израиля.

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался отложить проведение голосования о членстве страны в ООН вопреки просьбам США. Об этом сообщил портал Axios , сославшись на чиновников из обеих стран, а также из Израиля.

«Аббас отклонил просьбу администрации Байдена не продолжать работу над проведением голосования в Совете Безопасности ООН по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН», - отметили в публикации.

По данным журналистов, власти США пытались давить на Палестину по этому вопросу в последние две недели. С Аббасом беседовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет голосование по вопросу включения Палестины в организацию 18 апреля. Консультации по этому вопросу уже проходили 8 апреля на закрытом заседании ООН.

Палестина пыталась войти в состав организации еще в 2012 году. Правда, через какое-то время страна отозвала обращение, решив остаться постоянным наблюдателем.

США ООН Палестина

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