Китай призвал США прекратить вооружение Тайваня

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В ведомстве подчеркнули, что угрозой миру в Тайваньском проливе являются действия сепаратистов, а также внешняя поддержка.

«Китай не намерен мириться с таким положением вещей и выступает против действий США по тайваньскому вопросу», - говорится в заявлении.

Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и не отправлять Тайваню оружие. Кроме того, считают в МИД, США не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Ранее представитель военного командования США заявил, что Китай готовит сильную армию. Обе страны включились в технологическую гонку.