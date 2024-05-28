Китай призвал США не вмешиваться в их морские споры с третьими странами

«США не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами, не должны создавать маленькие кружки с целью использования моря для контроля над Китаем, не должны подрывать региональный мир и стабильность», - указано в сообщении.

Китай серьезно беспокоят американские провокации в окружающих Китай водах. КНР прозвала США уважать территориальный суверенитет, морские права и интересы республики.

Между Соединенными Штатами и Китаем отношения обострились из-за Тайваня после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. КНР не признает суверенитета острова, считая его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут вступиться за Тайвань. Это может грозить серьезными последствиями, вплоть до прямого столкновения американского и китайского флотов. Американскую сторону уже уличили в подготовке к возможному конфликту с КНР.