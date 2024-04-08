08 апреля 2024, 14:48

Китай призвал США не очернять его отношения с Россией

РИА «Новости»
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Западные страны, в том числе США, не должны очернять нормальные отношения России и Китая. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы Минфина Джанет Йеллен, предупреждавшей о «серьезных последствиях» для китайских компаний за помощь России.

«Со своей стороны Китай всегда держал под контролем экспорт товаров двойного назначения в соответствии с нормативными актами и законами. Соответствующие страны не должны очернять отношения КРН и России, а также осуществлять на них нападки», - сказала представитель китайского МИД.

Нин добавила, что продуктивное сотрудничество Китая и России в различных областях не должно как-то ограничиваться.

Ранее Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном предупредила, что помощь российской оборонно-промышленной базе является недопустимой.

США Международные отношения Россия Китай
08 апреля 2024, 13:08
Планы ФРГ создать в Литве военную базу не понравились России
РИА «Новости»
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Планы Германии по созданию военной базы в Литве в районе российской границы — это нагнетание напряженности. Так прокомментировал новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, создание военной базы в районе российской границы потребует специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

Также Песков отреагировал на информацию о намерении Японии создать оборонный союз с Соединенными Штатами. Он отметил, что де-факто такой военный союз уже существует. Поэтому новизны в подобных планах нет.

Россия знает о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Песков добавил, что это всегда являлось камнем преткновения при попытках урегулирования основной проблемы - мирного договора с японской стороной.

Планы Германии по созданию военной базы в Литве в районе российской границы - это нагнетание напряженности. Так прокомментировал новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Германия США Кремль Литва Военные Япония Международные отношения Россия
08 апреля 2024, 11:01
Минфин США пригрозил китайским компаниям за сотрудничество с Россией
РИА «Новости»
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США накажут китайские компании за сотрудничество с Россией. Министр финансов Джаннет Йеллен заявила об этом во время четырехдневного визита в Китай, сообщило агентство Bloomberg.

Джаннет Йеллен в последний раз приехала в Пекин в качестве министра финансов и встретилась с многочисленными китайскими чиновниками. Ключевым мероприятием стала прогулка на лодке по Жемчужной реке в Гуанчжоу с вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном. По словам источников агентства, гостья буквально отчитала китайских политиков за обращение с американскими фирмами , «безрассудный» экспорт и сотрудничество с Россией.

«[Министр] резко предупредила, что китайские компании столкнутся со „значительными последствиями“ за поддержку кампании России на Украине», - сообщил автор статьи.

Американский указ о вторичных санкциях вышел в декабре 2023 года. Ограничения сказались на торговых отношениях России с Турцией и ОАЭ - закрыли некоторые счета, усложнили перевод платежей.

Аналогичные проблемы возникли в Казахстане и Киргизии. Союзники обвинили США в превышении полномочий.

США Дипломатия Международные отношения Санкции Россия Китай
08 апреля 2024, 09:07
Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Западные СМИ получили указания не писать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, а также не освещать другие детали трагедии, чтобы отвлечь мировое сообщество от его организаторов. Об этом сообщили в МИД России.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, на Западе организовали мощную пиар-кампанию, с помощью которой ответственность за содеянное возложили на ИГИЛ* (группировка признана в России террористической и запрещена). При этом СМИ отрицают причастность украинских спецслужб к теракту, подытожили в МИД.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил , что западные лидеры, в том числе президенты США и Франции, являются соучастниками теракта в Подмосковье.

Красногорск Россия Запад Теракт в «Крокусе»
08 апреля 2024, 09:04
Протаскивание Косова в Совет Европы осудили в МИД России
РИА «Новости»
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Настойчивое стремление протащить Косово в члены Совета Европы говорит о деградации основ самой организации. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД России.

В ведомстве напомнили, что 27 марта комиссия ПАСЕ по политическим вопросам и демократии одобрила проект заявки Косова на вступление в организацию от мая 2022 года.

Теперь документ рассмотрят на пленарной ассамблее ПАСЕ, где его оценят представители комиссии по правам человека и юридическим вопросам, а также комиссии по недискриминации и равенству.

«Настойчивое протаскивание Косова в Совете Европы стало еще одним свидетельством деградации организации. Авторы инициативы перешагнули устав Совета, в котором говорится о создании организации ради укрепления единства народов Европы», - заявили в МИД.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил, что страна находится перед тяжелыми вызовами. По его словам, речь идет в том числе о вероятном вступлении Косова в Совет Европы.

Косово ПАСЕ Сербия Европа МИД РФ

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