Китай призвал США не очернять его отношения с Россией

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Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы Минфина Джанет Йеллен, предупреждавшей о «серьезных последствиях» для китайских компаний за помощь России.

«Со своей стороны Китай всегда держал под контролем экспорт товаров двойного назначения в соответствии с нормативными актами и законами. Соответствующие страны не должны очернять отношения КРН и России, а также осуществлять на них нападки», - сказала представитель китайского МИД.

Нин добавила, что продуктивное сотрудничество Китая и России в различных областях не должно как-то ограничиваться.

Ранее Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном предупредила, что помощь российской оборонно-промышленной базе является недопустимой.