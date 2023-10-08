Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия. Об этом сообщил МИД КНР на официальном сайте.
Китайская сторона выразила озабоченность в связи с эскалацией конфликта двух стран и обратилась к государствам с просьбой проявить сдержанность, защитить мирное население и не продолжать обострение ситуации.
«Возобновление конфликта еще раз показывает, что затянувшаяся остановка мирного процесса не может продолжаться долго», - отметили в МИД.
Дипломатическое ведомство добавило, что международное сообщество должно обратить внимание на ситуацию и помочь решению палестинского вопроса. МИД КНР призвал возобновить переговоры между Израилем и Палестиной для мирного урегулирования конфликта.
Ранее военные ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ объявила начало контртеррористической операции «Железные мечи». Израильская армия ударила по 10 объектам ХАМАС на территории палестинского анклава. Атаке подверглись штаб-квартира разведки и другие военные структуры.