Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

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Китайская сторона выразила озабоченность в связи с эскалацией конфликта двух стран и обратилась к государствам с просьбой проявить сдержанность, защитить мирное население и не продолжать обострение ситуации.

«Возобновление конфликта еще раз показывает, что затянувшаяся остановка мирного процесса не может продолжаться долго», - отметили в МИД.

Дипломатическое ведомство добавило, что международное сообщество должно обратить внимание на ситуацию и помочь решению палестинского вопроса. МИД КНР призвал возобновить переговоры между Израилем и Палестиной для мирного урегулирования конфликта.

Ранее военные ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ объявила начало контртеррористической операции «Железные мечи». Израильская армия ударила по 10 объектам ХАМАС на территории палестинского анклава. Атаке подверглись штаб-квартира разведки и другие военные структуры.