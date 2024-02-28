Китай призвал договориться о неприменении ядерного оружия первыми

По его словам, в настоящее время международная стратегическая безопасность сталкивается с новыми вызовами. Многие страны добиваются усиления военной мощи и формируют отдельные блоки, чем наносят серьезный ущерб стратегической стабильности и балансу.

«Прийти к общему выигрышу и разрешить проблему безопасности можно лишь, если выступать за инклюзивную и многополярную экономическую глобализацию, упорядоченный и равный мир. Обладающим ядерным оружием странам нужно подписать договор о неприменении ядерного оружия первыми», - заявил Сяобо.

Ранее координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре не исключила, что конфликт на Украине перерастет в ядерную войну.