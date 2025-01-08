08 января 2025, 00:48

Китай принял резкое решение, которое может затронуть Россию

РИА «Новости»
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Китайские власти закрыли ключевые нефтяные порты на востоке страны для танкеров, которые попали в американские санкционные списки. Агентство Reuters предположило, что это решение может частично затронуть и российский нефтяной флот.

Собеседники агентства пояснили, что об ограничениях объявил один из крупнейших портовых операторов Китая, Shandong Port Group. Под управлением этой структуры находятся почти все порты в провинции Шаньдун. Именно сюда, утверждает Reuters, активнее всего доставляют подсанкционную нефть из Ирана, России и Венесуэлы. Только в прошлом году в Шаньдун поступили около 1,7 миллионов баррелей нефти из этих стран, что составило 17% импорта всего Китая. Начиная с 6 января, швартоваться и разгружаться в портах провинции подсанкционным танкерам запрещено. Главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн в беседе с Reuters оценил теневой флот, перевозящий иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, примерно в 669 судов. По его словам, из этого числа 250-300 танкеров задействуют для перевозки российской нефти. Сюда не входят суда «Совкомфлота», также внесенного в санкционные списки США. Источники агентства утверждают, что уходящая администрация американского лидера Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Предположительно, о таком решении власти США объявят уже на этой неделе. Ранее Великобритания внесла в свой санкционный список 11 нефтяных танкеров России.

США Санкции Нефть Россия Китай
08 января 2025, 01:28
Трюдо резко отреагировал на предложение Трампа по Канаде
РИА «Новости»
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Канадские власти категорически не согласились с предложением избранного президента США Дональда Трампа, чтобы Канада стала частью Соединенных Штатов. На заявление Трампа резко отреагировал премьер-министр Джастин Трюдо в социальной сети Х.

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются друг для друга крупнейшими торговыми и безопасными партнерами», - написал политик, ранее анонсировавший свою отставку.

Затем в заочную полемику с Трампом вступила и канадский министр иностранных дел Мелани Жоли. В соцсети Х она предположила, что комментарии избранного президента США «демонстрируют полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной».

«Мы никогда не отступим перед лицом угроз», - добавила министр.

Трамп 6-го января заявил, что объединение Канады с США принесет выгоду обеим странам. На пресс-конференции 7-го января Трамп на вопрос журналиста о том, планирует ли он присоединить Канаду военным путем, ответил отрицательно.

Однако добавил, что рассматривает возможность экономического принуждения - еще в конце ноября политик анонсировал пошлины в 25 процентов на канадский импорт.

США Канада Дональд Трамп
08 января 2025, 00:44
Цена на газ в Европе превысила отметку в 510 долларов за тысячу кубометров
РИА «Новости»
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Цена на газ в Европе по результатам биржевых торгов во вторник превысила 510 долларов за тысячу кубометров, прибавив 1,2%. Такие данные предоставила лондонская биржа ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF крупнейшего хаба Европы в Нидерландах начали торговаться в 10:00 по московскому времени по цене в 500,1 доллара за тысячу кубометров. При этом за торговый день цена опускалась до 495,9 доллара, показывая снижение на 2,3%. К завершению дня последние сделки проходили по цене 513,7 доллара ( 1,2%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом вторника. Все изменения цен приводятся относительно от расчетной цены предыдущего рабочего дня, которая составляла 507,8 доллара за тысячу кубометров.

Перед этим отмечалось временное снижение цены ниже 500 долларов, чего не происходило с конца декабря.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал решение киевского режима прекратить транзит российского газа по территории Украины шоком и ударом в спину Евросоюзу. Депутат отметил, что Зеленский фактически взял в заложники население Европы.

Газ Крым Европа Евросоюз Нидерланды
07 января 2025, 21:58
Трамп пообещал устроить «настоящий ад» ХАМАС, если заложников не отпустят до 20 января
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке начнется ад, если заложники не вернутся домой из Газы до его инаугурации 20 января. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«На Ближнем Востоке начнется настоящий ад, и это не принесет пользы ни ХАМАС, ни, честно говоря, никому», - пообещал политик.

Он также повторил, что ХАМАС вообще не следовало атаковать Израиль 7 октября 2023 года и тем более не стоило брать заложников. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго он вспомнил и телефонные звонки, которые получал от родителей заложников с американо-израильским гражданством.

«Эта красивая девушка… они… схватили ее за хвост и бросили в машину, как мешок с картошкой», - также добавил Трамп, имея ввиду убитую радикалами ХАМАС израильтянку Шани Лук.

В начале января представители ХАМАС одобрили список из 34 заложников, которых боевики готовы освободить в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем.

США Израиль Дональд Трамп Ближний Восток
07 января 2025, 20:49
Трамп допустил применение силы для контроля США над Гренландией и Панамским каналом
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп публично допустил использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. Трансляцию выступления политика из его резиденции Мар-а-Лаго вел The Independent.

Трамп отвечал на вопрос одного из журналистов - тот спросил, готов ли политик пообещать, что воздержится от военных и экономических методов принуждения, чтобы установить контроль над островом и каналом. Избранный президент США ответил отрицательно.

«Люди даже не знают, имеет ли Дания на законное право [на остров]. Но если да, то они должны отказаться от него, потому что он нужен нам для национальной безопасности, для защиты свободного мира», - добавил Дональд Трамп.

Ему также задали вопрос, пойдет ли он на военные меры, что сделать Канаду 51-м американским штатом. Трамп ответил, что к военным мерам он прибегать не будет, но не исключил экономического воздействия.

Гренландия имеет автономный статус в составе Дании с 1979 года. В декабре 2024 года Трамп заявил, что США хотят купить этот самый большой в мире остров. После этого Дания изменила свой герб.

США Дания Военные Дональд Трамп Гренландия

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