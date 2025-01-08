Китай принял резкое решение, которое может затронуть Россию
Китайские власти закрыли ключевые нефтяные порты на востоке страны для танкеров, которые попали в американские санкционные списки. Агентство Reuters предположило, что это решение может частично затронуть и российский нефтяной флот.
Собеседники агентства пояснили, что об ограничениях объявил один из крупнейших портовых операторов Китая, Shandong Port Group. Под управлением этой структуры находятся почти все порты в провинции Шаньдун. Именно сюда, утверждает Reuters, активнее всего доставляют подсанкционную нефть из Ирана, России и Венесуэлы. Только в прошлом году в Шаньдун поступили около 1,7 миллионов баррелей нефти из этих стран, что составило 17% импорта всего Китая. Начиная с 6 января, швартоваться и разгружаться в портах провинции подсанкционным танкерам запрещено. Главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн в беседе с Reuters оценил теневой флот, перевозящий иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, примерно в 669 судов. По его словам, из этого числа 250-300 танкеров задействуют для перевозки российской нефти. Сюда не входят суда «Совкомфлота», также внесенного в санкционные списки США. Источники агентства утверждают, что уходящая администрация американского лидера Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Предположительно, о таком решении власти США объявят уже на этой неделе. Ранее Великобритания внесла в свой санкционный список 11 нефтяных танкеров России.