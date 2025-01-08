Китай принял резкое решение, которое может затронуть Россию

Канадские власти категорически не согласились с предложением избранного президента США Дональда Трампа, чтобы Канада стала частью Соединенных Штатов. На заявление Трампа резко отреагировал премьер-министр Джастин Трюдо в социальной сети Х.

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются друг для друга крупнейшими торговыми и безопасными партнерами», - написал политик, ранее анонсировавший свою отставку.

Затем в заочную полемику с Трампом вступила и канадский министр иностранных дел Мелани Жоли. В соцсети Х она предположила, что комментарии избранного президента США «демонстрируют полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной».

«Мы никогда не отступим перед лицом угроз», - добавила министр.

Трамп 6-го января заявил, что объединение Канады с США принесет выгоду обеим странам. На пресс-конференции 7-го января Трамп на вопрос журналиста о том, планирует ли он присоединить Канаду военным путем, ответил отрицательно.

Однако добавил, что рассматривает возможность экономического принуждения - еще в конце ноября политик анонсировал пошлины в 25 процентов на канадский импорт.