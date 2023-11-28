Китай предупредил о начале войны в случае провозглашения «независимости Тайваня»

Он отметил, что страна предоставит широкие возможности для мирного воссоединения с островом, но «независимость Тайваня» будет означать войну.

Чэнь Биньхуа ответил на слова политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, которые сообщили, что у КНР «нет графика» для военных действий. Представитель китайский властей предупредил, что Китай «не потерпит и не проявит снисхождения» к сепаратистам, если они попытаются объявить о независимости острова.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить поставлять оружие на Тайвань. Он указал на важность тайваньского вопроса для отношений двух стран.

Руководство США отказалось поддерживать независимость острова перед выборами. Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран заявила, что государство выступает за «стабильность и статус-кво по обе стороны пролива».