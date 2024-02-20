Китай предложил Гутерришу спросить мнение афганцев о новом спецпосланнике ООН

Он прокомментировал возможное назначение спецпосланника ООН по Афганистану, которое не учитывало мнение афганской стороны.

«Чтобы настроить весь механизм или выбрать персоналии, мы должны получить согласие афганцев и заинтересованных сторон среди стран-соседей и в регионе, чтобы это реально могло работать», - отметил спецпосланник МИД.

Юэ Сяоюн выразил уверенность, что ООН играет конструктивную роль в Афганистане, а механизм с участием стран-соседей помогает вносить вклад в мир и стабильность в регионе. Специальный посланник МИД Китая добавил, что организации следует продолжать работу в этом направлении.

Он также сообщил, что КНР выражает готовность присоединиться к платформе с участием России, Ирана и Пакистана.

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке затронет множество стран, в том числе и Афганистан. По его словам, западные спецслужбы инициируют проблемы в регионе ради своих целей.