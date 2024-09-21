Скоро Столтенберг перестанет быть главным в НАТО. В штаб-квартире альянса 1 октября дела передадут новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Китайские журналисты отмечают, что НАТО существует 75 лет, но это не помогло сделать Европу и мир спокойнее и безопаснее.

«Напротив, „длительный мир“ был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», - написали авторы статьи.

Журналисты считают, что НАТО должен был перестать существовать после окончания холодной войны. Выживание и развитие альянса зависели только от создания беспокойства по поводу безопасности и участия в конфликтах.

Ранее Столтенберг обвинил Россию в ухудшении отношений с НАТО. Альянс якобы «до последнего» пытался сохранять их и поддерживать диалог со страной, когда подписали акт Россия-НАТО.

Также генсек резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии. Он предупредил, что это может усугубить существующий дефицит людских ресурсов в Североатлантическом альянсе.