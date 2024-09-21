21 сентября 2024, 08:43

Китай послал НАТО в отставку вместе с генсеком

Global Look Press
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За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более мирный и безопасный порядок. Военно-политический блок должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом, сообщило китайское издание Global Times.

Скоро Столтенберг перестанет быть главным в НАТО. В штаб-квартире альянса 1 октября дела передадут новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Китайские журналисты отмечают, что НАТО существует 75 лет, но это не помогло сделать Европу и мир спокойнее и безопаснее.

«Напротив, „длительный мир“ был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», - написали авторы статьи.

Журналисты считают, что НАТО должен был перестать существовать после окончания холодной войны. Выживание и развитие альянса зависели только от создания беспокойства по поводу безопасности и участия в конфликтах.

Ранее Столтенберг обвинил Россию в ухудшении отношений с НАТО. Альянс якобы «до последнего» пытался сохранять их и поддерживать диалог со страной, когда подписали акт Россия-НАТО.

Также генсек резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии. Он предупредил, что это может усугубить существующий дефицит людских ресурсов в Североатлантическом альянсе.

Отставки НАТО Китай
21 сентября 2024, 04:04
Небензя назвал истинную цель взрывов в Ливане
РИА «Новости»
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Организаторы взрывов пейджеров в Ливане хотели спровоцировать «новую большую ближневосточную войну». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации», - сказал Небензя.

После массовых взрывов гаджетов погибли не менее 37 человек в Ливане, около 3000 ливанцев получили ранения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил в беседе с 360.ru, что Иран и Сирия придут на помощь Ливану после атак израильской армии. По его словам, США все время пытались рассорить страны Персидского залива между собой. В этот раз Иран обязательно не останется в стороне, потому что Израиль перешел все границы.

США Израиль Гаджеты Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия ООН Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 20:10
«Война неизбежна». Иран и Сирия встанут на защиту Ливана
Pxhere
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Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Таким мнением с 360.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, они сформируют новую арабскую коалицию для противостояния Израилю.

«Деятельность американцев и израильтян очень грамотная была на Ближнем Востоке. Они пытались все время рассорить между собой страны Персидского залива: Иран и Сирию», - отметил он.

По мнению эксперта, в этот раз Иран точно не останется в стороне, ведь Израиль перешел все красные линии.

«На данном этапе, я думаю, лидер „Хезболлы“ акцентировал внимание, что война неизбежна», - подчеркнул он.

Ливан потрясла серия взрывов : детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», машины и мопеды обычных граждан. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч получили ранения.

Затем израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана и нанесла мощный удар по Бейруту. Обрушились два жилых дома, три человека погибли , 17 - попали в больницы. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить Израилю за теракт.

Израиль Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия Боевики Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 16:57
Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту
Global Look Press
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 сентября нанесла удар по столице Ливана. Об этом военное командование сообщило в отчете.

«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», - сообщили в пресс-службе израильской армии.

Представители ЦАХАЛ добавили, что пока нет никаких изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.

Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносились артиллерией по нескольким районам в южной части государства. Накануне ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Израильские военные планируют наносить удары по соседней стране, чтобы подорвать потенциал шиитского движения «Хезболла».

Израиль Ливан
20 сентября 2024, 14:13
Судиться из-за водки «Хортица» запретили на Кипре
РИА «Новости»
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Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились того, чтобы суд приостановил разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, которая является правообладателем торговой марки водки «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на Арбитражный суд Подмосковья.

Компания GSH Trademarks Limited - часть алкогольного холдинга Global Spirits. Его основал украинский бизнесмен Евгений Черняк*.

Российские заводы «Родник и К» и «Русский север» производили алкоголь «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов холдинга. Ранее участники рынка связывали «Русский север» и «Родник и К» с украинским бизнесменом. Однако Черняк* отрицал свое отношение к активам в России, «Русский север» также опровергал свою причастность к Global Spirits.

В прошлом году Черняка* заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. В июне 2024 года суд национализировал имущество юридических лиц, связанных с украинским бизнесменом, в том числе «Русский север» и «Родник и К».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Суд Кипр Алкоголь Заводы

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