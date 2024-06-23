23 июня 2024, 13:04

Китай попросили остановить экспорт в Россию

РИА «Новости»
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Китаю следует отказаться от продажи товаров двойного назначения России. На это указал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время визита в Пекин, сообщило агентство EFE.

«Китай заявлял, что не будет передавать вооружения. Хотелось бы, чтобы аналогичная ясность установилась и в случае с товарами двойного назначения», - сказал Хабек.

Немецкий политик отметил, что КНР не стоит экспортировать товары, которые можно использовать в военной сфере. По его словам, такой шаг мог бы помочь торговым отношениям Китая и Германии.

Роберт Хабек прибыл в КНР для переговоров с официальными лицами. Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ, которая должна была состояться 22 июня.

По информации немецкой стороны, уточнил «Интерфакс» , причиной этого стало несовпадение рабочих графиков сторон.

Германия Международные отношения Санкции Россия Переговоры Китай
23 июня 2024, 11:17
Путин взбесил США своим визитом в КНДР и Вьетнам
РИА «Новости»
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Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, которые продлились четыре дня, разозлили США. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Четыре дня в Азии. Это все, что нужно <…> Путину, чтобы разозлить Вашингтон», - указали в статье.

По мнению авторов материала, само присутствие президента России и его заявления, которые оказались «смелыми в одну минуту, расплывчатыми - в следующую», еще больше усложнили и без того непростые расчеты в сфере безопасности и конкуренции «великих держав».

В NYT также назвали встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

В статье также привели мнение посла США в Японии Рама Эмануэля , который охарактеризовал визит российского лидера в Азию как «сбывшиеся худшие опасения».

«То, что Россия только что сделала, - сказала нам, что собирается сплотить государства-изгои, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении и позволяют странам, находящимся под санкциями ООН, выйти за рамки этих ограничений», - сказал он.

США Россия КНДР Владимир Путин Вьетнам Азия
23 июня 2024, 10:34
Четыре человека погибли при стрельбе у продуктового магазина в Арканзасе
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Возле продуктового магазина в американском штате Арканзас произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека. Еще девять пострадали, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Звуки выстрелов в Фордайсе, у магазина Mad Butcher прозвучали утром 21 июня. На место происшествия выехала полиция, по которой вооруженный дробовиком мужчина открыл огонь.

Изначально полиция штата сообщала о трех погибших. Утром 22 июня в больнице умер один из получивших ранения. Жертвами стрельбы стали 23-летняя Кэлли Уимс, 50-летний Рой Стерджис, 62-летняя Ширли Тейлор и 81-летняя Эллен Шрам.

В ходе перестрелки ранения получили два полицейских. Их жизни ничто не угрожает. Пострадавшими также стали семь человек - пять женщин и двое мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. Четверо из них на утро субботы оставались в больнице Литл-Рока. Состояние одной из раненых медики оценили как критическое.

Стрелком оказался Трэвис Юджин Поузи из Нью-Эдинбурга, штат Арканзас. Его арестовали.

По данным полиции, после перестрелки его госпитализировали с незначительными травмами, а затем взяли под стражу. Мужчину обвинили в убийстве по трем пунктам. Поузи грозит смертная казнь.

В последний раз массовая стрельба у супермаркета в США произошла в 2022 году. Тогда погибли 10 афроамериканцев. Расстрелявшему их Пейтону Гендрону вынесли приговор о пожизненном заключении.

США Стрельба Больницы Магазины Полиция
23 июня 2024, 10:31
Соратник Макрона не простил ему роспуск парламента Франции
Global Look Press
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Начавшаяся во Франции избирательная кампания показала, что занимающий пост премьер-министра страны Габриэль Атталь охладел к президенту Эммануэлю Макрону и начал собственную политическую карьеру. Об этом сообщила газета Les Echos, ознакомившись с предвыборной программой главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Журналисты отметили, что в своих речах Атталь позиционирует себя как независимого политика, который во многом не согласен с решениями действующего президента. Он призвал французов поддержать его партию в первом туре, чтобы сохранить премьерское кресло.

В интервью журналистам Атталь назвал себя «свободным» главой правительства и единственным руководителем избирательной кампании. С рекламных щитов и показанных по телевидению клипов исчез портрет Макрона, и все внимание сосредоточено на кандидатуре действующего премьера.

Главными конкурентами Атталя на пост главы правительства стали лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и председатель Национального объединения Жордан Барделла.

Действующий премьер-министр в своей предвыборной риторике призвал французов проявить благоразумие и не допускать к власти представителей с правыми взглядами.

Правительство Франции вместе с премьер-министром выбирают прошедшие в парламент партии.

Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после сокрушительной победы «Национального собрания» при голосовании в Европарламент. Новые выборы депутатов во Франции пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.

Начавшаяся во Франции избирательная кампания показала, что занимающий пост премьер-министра страны Габриэль Атталь охладел к президенту Эммануэлю Макрону и начал собственную политическую карьеру. Об этом сообщила газета Les Echos , ознакомившись с предвыборной программой главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
23 июня 2024, 10:22
В порту Хайфа и Средиземном море атаковали пять судов
Global Look Press
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В порту Хайфы и Средиземном море беспилотники атаковали пять связанных с Израилем судов. С таким заявлением выступило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах», сообщило РИА «Новости».

В армейской пресс-службе хуситов уточнили, что две операции с БПЛА против судов провели Вооруженные силы Йемена вместе с «Исламским сопротивлением Ирака».

Целью атаки в Хайфе стали четыре судна, в том числе два контейнеровоза. Представители хуситов указали, что они нарушили запрет на вход в палестинские порты.

Движение «Ансар Аллах» держит под контролем большую часть йеменского побережья Красного моря. Атаковать связанные с Израилем суда хуситы начали после эскалации ближневосточного конфликта.

На фоне этих атак произошло резкое сокращение морских перевозок через Суэцкий канал.

Накануне стало известно, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» , возглавляющий флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами, перебазируется в Средиземное море. Об этом со ссылкой на источники сообщало издание USNI News.

Израиль Йемен

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