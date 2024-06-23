Китай попросили остановить экспорт в Россию

«Китай заявлял, что не будет передавать вооружения. Хотелось бы, чтобы аналогичная ясность установилась и в случае с товарами двойного назначения», - сказал Хабек.

Немецкий политик отметил, что КНР не стоит экспортировать товары, которые можно использовать в военной сфере. По его словам, такой шаг мог бы помочь торговым отношениям Китая и Германии.

Роберт Хабек прибыл в КНР для переговоров с официальными лицами. Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ, которая должна была состояться 22 июня.

По информации немецкой стороны, уточнил «Интерфакс» , причиной этого стало несовпадение рабочих графиков сторон.