Китай попросил помощи у Ирана из-за нападения хуситов в Красном море

Нападения представителей движения направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа. Хуситы увеличили стоимость судоходства, нарушив ключевой торговый маршрут между Европой и Азией. Этот путь широко используют суда из КНР.

«Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», - подчеркнули в Китае.

По данным источника, переговоры по поводу кризиса в Красном море и торговли между Ираном и КНР состоялись на недавних встречах двух сторон.

Несколько дней назад американские военные нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене. Центральное командование США заявило об уничтожении двух противокорабельных ракет.

Коалиция во главе с Соединенными Штатами атаковала хуситские объекты в Йемене в начале 2024 года. В ответ боевики пригрозили полностью заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, сообщал сайт kp.ru.