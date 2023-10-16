Китай пообещал вместе с Россией бороться за справедливость и соблюдение устава ООН
Китай готов вместе с Россией продвигать Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС, отстаивать принципы устава ООН и добиваться справедливости. Министр иностранных дел КНР Ван И сказал об этом на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в резиденции «Дяоюйтай» на западе Пекина, сообщил китайский МИД.
«Китай готов работать с Россией, чтобы защитить цели и принципы устава ООН, поддержать международную справедливость, укрепить единство и координацию ШОС, а также активно делать так, чтобы голос ШОС был услышан», - сказал министр.
Ван И от имени Китая поприветствовал председательство России в БРИКС в 2024 году. Он заявил, что эта площадка стала крупной платформой для сотрудничества глобального Юга, объединила большое число участников, позволила совместно защищать интересы стран с развивающейся экономикой.
Министры обсудили обострение палестино-израильского конфликта. Ван И призвал Совбез ООН добиться прекращения огня и защитить права народа Палестины.