Китай пообещал не вмешиваться в выборы президента США

«Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы», - сказал он.

Дипломат заявил, что китайская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны американцев. Се назвал главным раздражителем в двусторонних отношениях вопрос взаимодействия с Тайванем.

США готовы к войне с Китаем в случае нападения на Тайвань, заявил в июне американский президент Джо Байден. Он сказал, что США задействуют вооруженные силы