26 июля 2024, 06:12

Китай пообещал не вмешиваться в выборы президента США

Unsplash
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Власти Китая рассчитывают, что США в ответ на невмешательство в президентские выборы откажутся от влияния на тайваньский вопрос. Посол КНР Се Фэн заявил об этом на приеме в посольстве по случаю 97-летия Китайской народно-освободительной армии, сообщило РИА «Новости».

«Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы», - сказал он.

Дипломат заявил, что китайская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны американцев. Се назвал главным раздражителем в двусторонних отношениях вопрос взаимодействия с Тайванем.

США готовы к войне с Китаем в случае нападения на Тайвань, заявил в июне американский президент Джо Байден. Он сказал, что США задействуют вооруженные силы

США Дипломатия Международные отношения Китай Выборы президента США
26 июля 2024, 06:30
В США схватили ни разу не попадавшегося полиции наркобарона Эль Мао
Unsplash
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Сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэль Самбада Гарсия по прозвищу Эль Мао сдался властям в Техасе. Вместе с ним задержали сына его подельника, Хоакина Гусмана Лопеса, сообщила радиостанция Adn40.

Мужчин настигли в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо. ФБР подтвердило, что они сдались властям. Эль Мао, которого считали главным поставщиком фентанила в США, обвинили в незаконном обороте наркотиков и организованной преступности. К 76 годам его задержали впервые.

Вторым арестованным стал сын сооснователя наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По версии следствия, Лопес, как его отец и трое братьев, занимался наркопреступлениями.

Конгресс США заявил о существовании «фентанилового кризиса». Политики обвинили Китай в поддержке распространения синтетических опиоидов.

Мексика США Наркотики ФБР Преступления
26 июля 2024, 05:35
Две бразильянки стали первыми в мире, кто заболел лихорадкой Оропуш
Pxhere
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У двух жительниц Бразилии диагностировали лихорадку Оропуш. Об этом сообщил Минздрав южноамериканской страны, передало РИА «Новости».

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», - отметили в ведомстве.

Эти пациентки стали первыми в мире, у кого появилось такое заболевание. Как отметили в министерстве, сейчас в мировой литературе нет данных о смерти от этой болезни.

Лихорадка Оропуш - это вирусная инфекция. Свое название она получила из-за реки Оропуш, где впервые нашли и изолировали вирус.

Ранее стало известно о гибели 16 человек, заразившихся вирусом Чандипура в западном индийском штате Гуджарат. Всего это заболевание обнаружили у 50 пациентов.

Болезни Бразилия Минздрав Женщины Вирусы человека Реки
26 июля 2024, 04:47
Стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции
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Туристы в Турции стали больше времени проводить в отелях из-за аномальной жары. Об этом заявил президент Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу, его слова передало издание Turizmguncel.

Он отметил, что с каждым годом в стране становится все жарче и жарче. Это уже привело к негативным последствиям в области туризма.

«На туризм серьезно повлияли самые важные месяцы июль и август. <…> Гости платили большие сборы и начинали страдать от температур. Отдых туристов может быть безрадостным днем и вечером. Из-за жары гость боится покидать отель <…> Гость начинает проводить время либо в холле, либо в своей комнате», - рассказал Саатчиоглу.

Он отметил, что если в ближайшие годы средняя температура воздуха в сезон отпусков не понизится, туристический сектор в государстве серьезно пострадает.

Ранее турецкие журналисты заявили о появлении сильного конкурента в борьбе за туристов из РФ. Им оказалась Грузия.

Отдых Турция Туризм Отели Отпуск Жара
26 июля 2024, 04:37
Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом и обвинила его, что тот «пошел на попятную»
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с республиканцем Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила его в том, что тот «пошел на попятную». Слова Харрис привело РИА «Новости».

«Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», - заявила Харрис журналистам.

Второй раунд дебатов был запланирован на 10 сентября на телеканале АВС. Однако с тех пор у демократов сменился кандидат и команда Трампа заявила, что не может пообещать участие в этом мероприятии. Площадку для дебатов предложил близкий к республиканцам телеканал Fox News.

Политолог Владимир Корнилов считает, что демократы начали усиленно «раскручивать» Камалу Харрис в надежде вернуть спонсоров. Согласно «рейтингам», у вице-президента 44% голосов, как и у Трампа.

США Рейтинги Дональд Трамп Камала Харрис Демократическая партия США

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