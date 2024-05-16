Китай поддержал Россию в вопросах обеспечения суверенитета

Бизнесмен, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян проведет в СИЗО еще пять месяцев. Суд в Азербайджане продлил арест, сообщила РБК его российский адвокат Виктория Бурковская.

Варданяна схватили в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению. Его арест продлили в январе на четыре месяца, а теперь - еще на пять. Бурковская заявила о необоснованности решения суда.

«Как представители защиты мы считаем это решение незаконным и необоснованным», - сказала она.

Следователь, по словам Бурковской, оба раза заявлял, что расследование не успели завершить. Адвокат сообщила, что по Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджана заседание суда смогут назначить еще через шесть-девять месяцев, а, значит, Варданян проведет в изоляторе больше года.

Его обвинили в финансировании терроризма, пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В апреле Варданяну разрешили позвонить родным. Он пожаловался на изоляцию и отсутствие медпомощи.