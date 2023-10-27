Китай отказался обсуждать украинскую «формулу мира» на Мальте
Представители Китая не примут участие в международной встрече, посвященной обсуждению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского на Мальте. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации агентства, во встрече примут участие страны «Большой семерки», а также Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Бразилия и Чили могут принять участие по видеосвязи. Украинские власти ранее заявили об участии в форуме представителей 50 государств.
По мнению журналистов Bloomberg, отказ Китая станет разочарованием для Зеленского, который хочет заручиться международной поддержкой своего мирного плана и перетянуть на свою сторону страны «Глобального юга».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала будущую встречу на Мальте контрпродуктивной и бесперспективной.
Встреча по Украине на Мальте пройдет 28 и 29 октября. В ней примут участие советники по национальной безопасности лидеров разных государств.