Китай отказался обсуждать украинскую «формулу мира» на Мальте

По информации агентства, во встрече примут участие страны «Большой семерки», а также Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Бразилия и Чили могут принять участие по видеосвязи. Украинские власти ранее заявили об участии в форуме представителей 50 государств.

По мнению журналистов Bloomberg, отказ Китая станет разочарованием для Зеленского, который хочет заручиться международной поддержкой своего мирного плана и перетянуть на свою сторону страны «Глобального юга».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала будущую встречу на Мальте контрпродуктивной и бесперспективной.

Встреча по Украине на Мальте пройдет 28 и 29 октября. В ней примут участие советники по национальной безопасности лидеров разных государств.