Китай опроверг сообщения о коррупционном скандале вокруг главы МО

Министр иностранных дел Китая назвала «погоней за тенью» публикации о расследовании и подозрениях в отношении главы МО в коррупции. По ее словам, подобные статьи являются «беспочвенными».

О расследовании в отношении министра сообщила газета Financial Times. По ее данным, действующие и бывшие американские чиновники рассказали, что Дун Цзюнь стал третьим подряд министром, подозреваемым в коррупции. Под следствие он попал после заявления председателя КНР Си Цзиньпина о расследованиях в отношении высокопоставленных лиц в Народно-освободительной армии Китая.

В чем именно обвиняют министра, газета не сообщила. Посольство США отказалось комментировать ситуацию.