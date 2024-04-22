Китай опроверг слухи о намерении вступить в холодную войну

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«Народ Китая уважает мир и не намерен вступать в горячую или холодную войну с какой-либо страной. Однако суверенитет Китая нельзя ущемлять, а его интересы недопустимо оспаривать», - отметил он.

Организатором Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана является ВМС Народно-освободительной армии Китая, мероприятие проходит в провинции Шаньдун. Делегацию России на нем представил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Ранее в посольстве Китая в США подчеркнули, что Пекин не передает оружие в зону украинского конфликта.