22 апреля 2024, 07:12

Китай опроверг слухи о намерении вступить в холодную войну

РИА «Новости»
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Китай не намерен вступать в горячую или холодную войну, уважает мир и придерживается точки зрения ненарушения суверенитета. Об этом на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил Тихого океана сказал заместитель главы Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«Народ Китая уважает мир и не намерен вступать в горячую или холодную войну с какой-либо страной. Однако суверенитет Китая нельзя ущемлять, а его интересы недопустимо оспаривать», - отметил он.

Организатором Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана является ВМС Народно-освободительной армии Китая, мероприятие проходит в провинции Шаньдун. Делегацию России на нем представил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Ранее в посольстве Китая в США подчеркнули, что Пекин не передает оружие в зону украинского конфликта.

Китай
22 апреля 2024, 06:20
Трамп потратил почти все деньги, выделенные на судебные расходы
Unsplash
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Республиканец Дональд Трамп за один месяц потратил почти все деньги, выделенные на судебные издержки, и может столкнуться с финансовыми проблемами. У него осталось менее семи миллионов долларов на оплату работы адвокатов, сообщило агентство Bloomberg.

Фонд Save America пополнялся деньгами политических спонсоров и покрывал расходы политика, связанные с судебными разбирательствами. В марте Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона долларов, и на счетах, которые он использовал для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона.

«Согласно отчетам о финансировании предвыборной кампании, это привело его к нехватке денежных средств по мере роста расходов на судебные разбирательства», - сообщил автор статьи.

Дональду Трампу пришлось начать поиск других источников финансирования. По информации агентства, он рассмотрит три варианта - снова попросит денег у сторонников, вложит свои или обратится в Национальный комитет Республиканской партии.

В апреле в Нью-Йорке прошло слушание по делу о подлоге документов. Дональда Трампа обвинили по 34 пунктам.

США Суд Дональд Трамп
22 апреля 2024, 05:40
Истребитель коалиции США ликвидировал пусковую установку в Сирии
РИА «Новости»
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Истребитель международной коалиции во главе с США  ликвидировал пусковую установку в Сирии в ходе «самообороны» после неудачной попытки запуска ракеты рядом с базой коалиции «Румалин». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», - рассказали в агентстве.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль атаковал позиции ПВО на юге ближневосточного государства. В ведомстве зафиксировали материальный ущерб, однако какой именно - не рассказали.

Также 16 апреля замглавы иранского МИДа Али Багери Кани заявил, что Иран ответит на любую новую атаку Израиля. Он отметил, что военные еврейского государства за секунды ощутят последствия своих ударов.

США Израиль Истребители Сирия
22 апреля 2024, 05:11
Проект по приему карт «Мир» запустят в Иране
РИА «Новости»
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Иран подготавливается к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Это станет большим шагом в укреплении экономических связей между российской и иранской сторонами, сообщил торговый атташе посольства республики в РФ Рахими Мохсен в беседе с газетой «Известия».

«Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по „Миру“. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», - сказано в публикации.

Эксперты отметили, что запуск обслуживания карт «Мир» займет от трех месяцев до полугода. Вероятно, проект стартует к концу летнего сезона. Введение системы «Мир» в ближневосточном государстве поддержит турпоток из России и облегчит трансграничные платежи, которые считают особенно актуальными на фоне санкций и запретов на полеты.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что РФ может принять ответные меры на западные ограничения, направленные против российской платежной системы. Также она высказалась о повышении ключевой ставки Банком России.

Банки Санкции Россия Иран
22 апреля 2024, 04:42
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
РИА «Новости»
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Эпоха применения ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии открытия Ганноверской ярмарки. Его слова привела пресс-служба правительства ФРГ.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», - заявил немецкий канцлер.

В том же выступлении Шольц поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за поставку в Германию газа после разрыва отношений с Россией.

Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Nord Stream AG подал иск в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро из-за отказа в выплате компенсаций.

Германия Суд Газ Топливо Россия

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