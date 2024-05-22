Китай обвинили в планах поставить России летальные вооружения

«Мы обеспокоены этим, так как в начале конфликта Китай стремился выглядеть стороной, которая сдерживает Россию», - сказал Шэппс на посвященной вопросам обороны и безопасности лондонской конференции, его процитировал ТАСС.

Шэппс отметил, что это обстоятельство будет значимым изменением ситуации на поле боя. По его мнению, несмотря на все усилия западных стран, на направлении противостояния России делается еще недостаточно.

«Демократический мир делает правильные вещи, но не с той скоростью и не в том масштабе, которых требует критический момент. Нужно увеличивать военные расходы и усиливать давление на Россию», - указал глава оборонного ведомства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными. Он объявил о планах продолжать сотрудничество на основе равенства, доверия и справедливости.