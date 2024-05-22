22 мая 2024, 18:06

Китай обвинили в планах поставить России летальные вооружения

РИА «Новости»
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Великобритания и США получили информацию, что Китай якобы намерен передать России предназначенные для украинского конфликта летальные вооружения. Об этом заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

«Мы обеспокоены этим, так как в начале конфликта Китай стремился выглядеть стороной, которая сдерживает Россию», - сказал Шэппс на посвященной вопросам обороны и безопасности лондонской конференции, его процитировал ТАСС.

Шэппс отметил, что это обстоятельство будет значимым изменением ситуации на поле боя. По его мнению, несмотря на все усилия западных стран, на направлении противостояния России делается еще недостаточно.

«Демократический мир делает правильные вещи, но не с той скоростью и не в том масштабе, которых требует критический момент. Нужно увеличивать военные расходы и усиливать давление на Россию», - указал глава оборонного ведомства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными. Он объявил о планах продолжать сотрудничество на основе равенства, доверия и справедливости.

США Великобритания Россия Оружие Китай
22 мая 2024, 18:03
Умер актер из фильмов про Годзиллу Акира Накао
Freepik
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На 82-м году жизни скончался японский актер и режиссер Акира Накао. Об этом сообщило издание Nikkan.

По информации журналистов, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. По словам знакомых, его уход стал неожиданностью, так как Накао был погружен в работу до последнего дня.

Меньше чем за год до своей смерти артист заявил, что привел все дела в порядок и даже спроектировал свою могилу.

Акира Накао родился 11 августа 1942 года. Он начал сниматься в кино с середины 60-х. Известность ему принесли роли в шести фильмах о Годзилле. В 2015 году актер получил токийскую премию за лучшую мужскую роль второго плана. Всего за его плечами было более 130 проектов.

Кино Режиссер Фильмы Актеры
22 мая 2024, 13:14
Песков раскритиковал решения ЕС о замороженных активах России
РИА «Новости»
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Решение Евросоюза по использованию доходов от российских активов является экспроприацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия продолжит оценивать последствия принятого Евросоюзом решения и ответа, который наилучшим образом будет соответствовать интересам страны, сообщило РИА «Новости». По словам Пескова, решение ЕС ни что иное как экспроприация.

Страны Евросоюза, как уточнил пресс-секретарь главы государства, осторожничают и видят потенциальную опасность последствий.

«Поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией», - добавил Песков.

Накануне совет Евросоюза решил направить 90% получаемых доходов от российских активов на помощь ВСУ. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подобное решение картельным сговором.

Кремль Дмитрий Песков Россия Евросоюз
22 мая 2024, 13:09
ЕС решил не переводить РФ доходы от ее замороженных активов после отмены санкций
РИА «Новости»
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Евросоюз не станет переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Расширенное решение опубликовали в официальном журнале ЕС.

Совет ЕС постановил не относить российские доходы к суверенным активам, поэтому соответствующие нормы защиты к ним неприменимы.

В пресс-службе представительства РФ при ЕС решение Совета Евросоюза назвали воровством, предупредив, что у такого шага будут последствия непредсказуемого характера.

Днем ранее, 21 мая, в Еврокомиссии сообщили, что первые доходы от активов ЦБ РФ поступят на Украину в июле.

После начала СВО Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили порядка 280 миллиарда долларов активов российского Центробанка, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Санкции Россия Евросоюз
22 мая 2024, 13:07
Евросоюз утвердит в конце мая новый санкционный режим против России
РИА «Новости»
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Постоянные представители стран Евросоюза на последнем заседании согласовали новый режим антироссийских санкций. Министры рассмотрят его 27 мая.

Анонсированный верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем режим санкций обсудили на заседании постпредов 22 мая, сообщило РИА «Новости». Они одобрили ограничения.

«Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник», - сказал источник агентства.

Список физических и юридических лиц, которых затронут новые ограничения, опубликуют после заседания 27 мая. По информации агентства, им запретят поездки в ЕС и заблокируют активы.

Боррель заявлял, что ЕС может ввести отдельный режим санкций за нарушение прав человека в России. В апреле он сказал, что члены блока уже начали работать над ним. В свою очередь французский политик Флориан Филиппо призвал отменить ограничения и возобновить диалог.

Международные отношения Санкции Евросоюз Экономика

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