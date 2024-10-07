07 октября 2024, 18:54

Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией

Unsplash
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Китай имеет нечестное конкурентное преимущество перед европейскими авиакомпаниями из-за неба над Россией. Об этом телерадиовещательной компании NPO сказала генеральный директор перевозчика KLM Марьян Ринтел.

По ее словам, ЕС должен срочно принять рестрикционные меры, чтобы авиакомпании в Европе могли эффективнее конкурировать с КНР в авиаперевозках.

«Из-за доступа Китая к небу России они экономят от двух до четырех часов пути, что сказывается на стоимости авиабилетов и расходе топлива. Европе нужно хотя бы подумать, как взглянуть на эту ситуацию по-другому», - отметила Ринтел.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала обеспечить сообществу конкуренцию с Китаем в политике безопасности и внешних делах. По ее словам, сотрудничество между сторонами завершилось и превратилось в соревнование.

Самолеты Россия Евросоюз Китай
07 октября 2024, 18:57
«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
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Отряды шиитской организации «Хезболла» использовали баллистические ракеты для ударов по военным объектам, расположенным в северной части израильского города Хайфа. Об этом со ссылкой на официальное заявление группировки сообщило РИА «Новости».

По данным организации, запущенные ракеты ударили по позициям израильских военных в кибуце Кармиэль, базе Рамат-Давид и поселению Фурейдис.

Обстрел представители «Хезболлы» объяснили защитой Ливана и его народа от израильской агрессии.

Армия обороны Израиля провела массированные бомбардировки Бейрута в конце сентября, в ходе которых погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. После авиаударов командование ЦАХАЛ приказало начать сухопутную операцию на территории Ливана.

В понедельник, 7 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после очередных ударов авиации ЦАХАЛ на связь перестал выходить командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. По словам собеседников, офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.

Конфликт Ливана и Израиля
07 октября 2024, 12:48
Президенту Грузии пригрозили импичментом за поездки за границу
Global Look Press
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Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что сама процедура запуска импичмента станет символической, потому что окончательное решение примет новый состав парламента, который соберется на первое заседание после выборов 26 октября.

«Конституционный суд Грузии в прошлом году объявил Саломе Зурабишвили нарушителем 52-й статьи Конституции, которая запрещает президенту осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. Тогда процедура импичмента не прошла при голосовании из-за поддержки Зурабишвили депутатами от оппозиции», - заявил Папуашвили.

Спикер добавил, что новые нарушения главой государства положений Конституции вынудили правящую партию начать процедуру импичмента повторно.

Папуашвили подчеркнул, что депутаты направят новый иск в Конституционный суд. После его решения вынесут предложение об импичменте на голосование в новый парламент. В таком случае срок полномочий Зурабишвили, который истекает до конца года, сократится на один месяц. Поэтому новые выборы главы Грузии пройдут в ноябре или декабре.

Президент Грузии часто отказывалась принимать принятые правящей партией законопроекты. В последний раз Зурабишвили вернула в парламент закон о запрете ЛГБТ*. Но не стала накладывать вето, оставив право подписать документ главе правительства.

В конце прошлой недели исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о готовности парламентского большинства признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Появление подобных сообщений он назвал провокацией, за которой стоят оппозиционные партии.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Грузия
07 октября 2024, 11:56
ЦИК озвучил результаты референдума о строительстве АЭС в Казахстане
РИА «Новости»
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На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% — за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».

В абсолютных цифрах голос за строительство АЭС отдали 5 561 937 жителей Казахстана. Референдум признали состоявшимся.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если эту идею одобрят на референдуме, проектировать АЭС должен консорциум из мировых компаний.

При этом Казахстан отказался резервировать бензин в России на осенний период. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что республика каждый год резервирует 50-70 тысяч тонн топлива и дает операторам возможность импортировать в случае дефицита.

На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% - за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».

Казахстан Строительство АЭС Референдум
07 октября 2024, 10:01
Болгар объяснила публикацию старых фото с Дуровым защитой от «заведомой лжи»
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Представляющаяся матерью троих детей основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала фотографии из семейного архива в ответ «на ложь про их деловые отношения» со стороны предпринимателя. Об этом она заявила газете The New York Times.

«Я представила эти снимки как раз в тот день, когда Михаил Равдоникас, так называемый spokesman Павла, дал заведомо ложную информацию журналистам», - сказала Болгар.

Женщина отметила, что в общей сложности провела с Дуровым 10 лет, из которых половину они прожили в одной квартире, а вторую половину встречались несколько месяцев в году.

«Показала фотографии из личного архива исключительно с целью защитить от заведомой лжи собственную репутацию», - добавила она.

Ранее представитель Дурова заявил, что предприниматель и Болгар никогда не были парой. При этом Дуров отправлял женщине деньги на содержание детей, которые она тратила их на предметы роскоши.

Фото Павел Дуров

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