Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды
Американский эсминец с управляемыми ракетами USS Hopper незаконно вошел в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша. Об этом заявило командование Вооруженных сил КНР. Цитату привел телеканал CGTN.
«Южная зона боевого командования НОАК организовала меры по отслеживанию, наблюдению и предупреждению в соответствии с законом», - указали в сообщении.
Для выдворения американского эсминца из своих вод в КНР задействовали авиацию и военные корабли. Старший полковник Тянь Цзюньли назвал произошедшее серьезным нарушением суверенитета Китая. По его словам, США желают добиться морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря.
Ранее в Пентагоне сообщили, что экипаж эсминца ВМС США USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотники , выпущенные из Йемена, предположительно, в сторону Израиля. Американский эсминец находится на севере Красного моря.