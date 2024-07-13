«Китай не дрогнет». В КНР жестко отреагировали на ограничения США

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«Мы призываем США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. <…> Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», - сказал он.

Он отметил, что ограничительные меры США оказались серьезным нарушением международного права и норм регулирования отношений.

Ранее Китай ввел санкции против некоторых американских военно-промышленных компаний, которые продавали оружие Тайваню. По мнению китайского руководства, подобные поставки нарушают «принцип одного Китая».

Как отметил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, западные представители обеспокоены из-за развивающихся китайско-российских отношений. По его словам, в мире царит порядок, в котором «доминируют сильные».