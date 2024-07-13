13 июля 2024, 05:51

«Китай не дрогнет». В КНР жестко отреагировали на ограничения США

РИА «Новости»
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Если США не поменяет курс, то Китай даст равносильный ответ американским ограничениям. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Америке Лю Пэнъюй.

«Мы призываем США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. <…> Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», - сказал он.

Он отметил, что ограничительные меры США оказались серьезным нарушением международного права и норм регулирования отношений.

Ранее Китай ввел санкции против некоторых американских военно-промышленных компаний, которые продавали оружие Тайваню. По мнению китайского руководства, подобные поставки нарушают «принцип одного Китая».

Как отметил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, западные представители обеспокоены из-за развивающихся китайско-российских отношений. По его словам, в мире царит порядок, в котором «доминируют сильные».

США Международные отношения Китай
13 июля 2024, 04:34
Илон Маск пожертвовал значительную сумму на предвыборную кампанию Трампа
РИА «Новости»
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Американский миллиардер Илон Маск совершил крупное пожертвование в пользу предвыборной кампании бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

До этого Маск намекнул, что собирается голосовать за Трампа на предстоящих выборах в стране. По данным журналистов, он советовался с бизнесменами-единомышленниками о том, как правильно «противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена».

«Маск сделал пожертвование в <…> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», - написали в агентстве.

Точную сумму платежа не раскрыли, но по информации СМИ, она «значительна».

Ранее Маск поддержал мнение пользователей Сети о том, что пресс-конференция Джо Байдена обернулась провалом. Выступление главы государства прошло на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья. В начале своей речи политик в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
13 июля 2024, 03:45
Стало известно, зачем Зеленский поедет в Британию после саммита НАТО
РИА «Новости»
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Украинский лидер Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне может посетить Британию, там на следующей неделе проведут встречу Европейского политического сообщества. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на информированный источник.

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами», - написали в публикации газеты.

Источник отметил, что на встрече обсудят украинский конфликт, безопасность Европы и демократию. Британский премьер-министр Кир Стармер намерен воспользоваться этим мероприятием для укрепления отношений с государствами ЕС.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил Зеленского в проведении фашистской политики на Украине. Такую характеристику украинскому президенту он дал, основываясь на действиях местных спецслужб.

Саммиты Владимир Зеленский Великобритания НАТО
13 июля 2024, 03:36
Шольц назвал цели размещения американских ракет в Германии
РИА «Новости»
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Размещение американских ракет в Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление, как сообщили «Известия», сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Размещение американских ракет в Германии не приведет к эскалации с Россией. Такое заявление, как сообщили «Известия» , сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам главы немецкого правительства, размещенные в Германии ракеты американского производства США будут действовать в качестве сдерживающего фактора.

«Не будет <…> ни поставок оружия, ни возможности применения оружия, которое приведет к эскалации», - заявил политик.

Он отметил, что эти шаги направлены на сохранение безопасности Германии и всех стран - участниц НАТО.

При этом он подчеркнул, что поставки оружия Украине будут продолжены.

«Мы понимаем, насколько это важно для Украины. Предоставление <…> таких систем как Patriot теперь принесла свои плоды», - подытожил он.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обвинил Шольца в нерешительности в вопросах военной помощи Украине.

Германия США Оружие Олаф Шольц
13 июля 2024, 02:51
В Псковской области приготовились к приему депортированных из Латвии россиян
РИА «Новости»
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Пункт временного размещения (ПВР) для депортированных из Латвии россиян подготовили в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Михаил Ведерников.

«Мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», - предположил губернатор.

Таким образом он отреагировал на решение парламента Латвии внести поправки к закону об эмиграции.

По словам Ведерникова, область накопила положительный опыт работы с переселенцами из других стран, вопросы трудоустройства будут решаться в индивидуальном порядке. Для специалистов в сфере востребованных профессий - врачей и учителей - власти будут искать возможности по обеспечению служебным жильем.

«С собой можно брать все необходимые вещи и домашних питомцев. На месте будет организована работа всех служб и ведомств», - подчеркнул губернатор.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский заявил, что латвийское правительство планирует депортировать из страны около 800 российских пенсионеров.

Латвия Россия

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