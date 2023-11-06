Китай назвали возможным посредником между Россией и Украиной

Он отметил, что КНР не стремится сделать страны подобными себе, что делает ее особенной.

«Мне кажется, что Китай стал бы хорошим посредником в диалоге России и Украины», - сказал Харланд.

По его мнению, для Запада основная проблема кроется в том, что он хочет сделать другие государства похожими на себя.

«Но для них это очень сложно. Я не большой специалист по истории Китая, но думаю, что он никогда не хотел сделать Россию, Новую Зеландию или Танзанию похожими на себя. КНР всегда заключала договоры на основе взаимных интересов, не более этого. Для нынешней международной системы такой формат подходит лучше», - добавил представитель Центра гуманитарного диалога.

Ранее важную роль КНР в переговорах России и Украины признал бывший британский премьер-министр Тони Блэр.