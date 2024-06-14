14 июня 2024, 16:49

Китай назвал независимость в Тайване несовместимой с миром

Unsplash
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Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване. Сяоган назвал недопустимым иностранное вмешательство в этот вопрос и подчеркнул, что «это дело более 1,4 миллиарда китайцев».

«Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну», - указал Сяоган.

Он призвал Соединенные Штаты осознать опасность сепаратистских настроений на острове и не поддерживать независимость Тайваня.

В начале июня Байден в одном из интервью допустил привлечение военных США в случае «вторжения» Китая на Тайвань. При этом еще в январе он отмечал, что США не поддерживают независимость Тайваня и привержены принципу одного Китая.

США Китай Джо Байден Тайвань
14 июня 2024, 14:24
Финская погранслужба заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства
РИА «Новости»
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Российские военные самолеты заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом сообщили на сайте пограничной службы северной страны.

Минобороны Финляндии уже сообщало о фиксации, предположительно, российского самолета. Однако погранслужба уточнила, что речь идет сразу о четырех воздушных судах.

«Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя», - указали в ведомстве.

По данным погранслужб, самолеты зафиксировали в самой глубокой точке - в 2,5 километра от границы.

Оборонное ведомство России в понедельник сообщало о вылете Ту-95мс и Ту-22м3. По данным Минобороны, самолеты выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Местами их сопровождали истребители зарубежных стран.

Финляндия Истребители Самолеты Россия
14 июня 2024, 14:21
Путин назвал виновника подрыва мировой стратегической стабильности
РИА «Новости»
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Мировую стратегическую стабильность подорвали Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, в подрыве мировой стабильности также участвуют входящие в НАТО сателлиты США.

Ранее Путин отмечал, что России неважно , кто станет следующим американским президентом, - она будет работать с любым, кого изберет народ США.

Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп , вновь решивший участвовать в президентской гонке, называл отношения, которые у него были с Путиным, «очень хорошими». Трамп пояснял, что ему проще работать с сильными политиками.

США Россия НАТО Владимир Путин
14 июня 2024, 13:05
«Станет одним из стержневых институтов». Путин — о перспективах БРИКС
РИА «Новости»
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БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в новом многополярном мире. Таким мнением поделился президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка», - констатировал глава государства.

Ранее он говорил о большом потенциале организации к расширению и заверял, что Россия будет поддерживать контакты с заинтересованными странами.

О желании вступить в БРИКС официально заявил Таиланд. Глава МИД страны Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о соответствующих намерениях. В тайском МИД предположили, что, вступив в организацию, страна смогла бы повысить ее «инклюзивность и взаимосвязанность» и повысить ее эффективность в работе над продвижением интересов развивающихся стран.

Владимир Путин МИД РФ БРИКС
14 июня 2024, 12:52
Любая страна сможет пострадать от «дипломатии по-натовски» — Путин
РИА «Новости»
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Коллективный Запад ради своих интересов готов задавить любую страну мира. Никто не застрахован от агрессии со стороны НАТО, заявил на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин. Трансляцию вело РИА «Новости».

По словам главы государства, западная схема обеспечения безопасности и процветания в мире, провозглашенная «единственно правильной», перестала работать. Президент назвал главный принцип «дипломатии по-натовски» при решении сложных междоусобных конфликтов - обвинить во всех грехах одну из сторон, которая неугодна альянсу, и обрушить на нее экономические санкции, политическую, информационную, военную мощь. Путин напомнил, что такой подход применили в Югославии , Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и других странах.

«По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список», - сказал он.

Путин обвинил Запад в попытке вмешаться во внутренние дела стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Он объяснил это попыткой усилить давление на государства, развитие которых решили сдерживать.

Дипломатия Международные отношения Запад НАТО Владимир Путин МИД РФ

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