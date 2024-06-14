Китай назвал независимость в Тайване несовместимой с миром

Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване. Сяоган назвал недопустимым иностранное вмешательство в этот вопрос и подчеркнул, что «это дело более 1,4 миллиарда китайцев».

«Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну», - указал Сяоган.

Он призвал Соединенные Штаты осознать опасность сепаратистских настроений на острове и не поддерживать независимость Тайваня.

В начале июня Байден в одном из интервью допустил привлечение военных США в случае «вторжения» Китая на Тайвань. При этом еще в январе он отмечал, что США не поддерживают независимость Тайваня и привержены принципу одного Китая.