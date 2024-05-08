Китай нанес «завуалированный удар» по США

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Колкатт привела заявление Си Цзиньпина о том, что Китай «выступает против использования украинского кризиса для обвинения третьей страны и разжигания новой холодной войны».

«Си Цзиньпин использовал свое самое резкое заявление во время визита, чтобы завуалированно раскритиковать Вашингтон и другие западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля», - отметила журналистка.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил недовольство из-за критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона из-за тесного сотрудничества России и Китая. Как писала газета The New York Times , попытка французского лидера убедить Си Цзиньпина надавить на РФ по вопросу Украины провалилась.