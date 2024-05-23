Китай начал двухдневные военные учения у берегов Тайваня

По данным агентства, учения стартовали 23 мая в 07:45 по местному времени (02:45 по московскому времени) и продлятся до 24 мая.

Маневры проходят к северу, югу и востоку от Тайваня в Тайваньском проливе, а также близ островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь.

Для патрулирования у берегов Тайваня направили корабли и самолеты НОАК. Целью учений назвали проверку реальных боевых возможности войск на театре военных действий в совместных операциях.

Представитель Восточного театра боевого командования полковник Ли Си назвал происходящее «суровым наказанием для сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня. Также, по его словам, это будет серьезным предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.