23 мая 2024, 11:14

Китай начал двухдневные военные учения у берегов Тайваня

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Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали совместные военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщило «Синьхуа».

По данным агентства, учения стартовали 23 мая в 07:45 по местному времени (02:45 по московскому времени) и продлятся до 24 мая.

Маневры проходят к северу, югу и востоку от Тайваня в Тайваньском проливе, а также близ островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь.

Для патрулирования у берегов Тайваня направили корабли и самолеты НОАК. Целью учений назвали проверку реальных боевых возможности войск на театре военных действий в совместных операциях.

Представитель Восточного театра боевого командования полковник Ли Си назвал происходящее «суровым наказанием для сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня. Также, по его словам, это будет серьезным предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.

Китай Тайвань
23 мая 2024, 10:41
МИД России исключил восстановление контактов с Японией в текущих условиях
РИА «Новости»
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Россия не намерена проявлять инициативу и инициировать восстановление политических контактов с Японией в нынешней ситуации. Об этом сказала директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

«Очевидно, что мы не намерены инициировать восстановление в текущих условиях. Их разрыв стал выбором японской стороны, это ей думать о будущем отношений с Россией», - привело слова Воробьевой РИА «Новости».

Дипломат уточнила, что атмосфера взаимоотношений сторон продолжает ухудшаться. Она напомнила, что в марте Япония приняла 22-й пакет санкционных ограничений против России.

«В Японии должны понимать, что без подкрепленного реальными практическими делами отказа от антироссийской политики со стороны администрации премьер-министра Фумио Кисиды нормальный межгосударственный диалог невозможен», - заключила Воробьева.

Ранее профессор факультета Темпльского университета Джеймс Браун заявил, что возведением сети разведывательных баз на Курильских островах Россия предупредила Японию о последствиях помощи Украине.

Япония Международные отношения Россия
23 мая 2024, 10:12
Пять человек погибли при обвале сцены на предвыборном митинге в Мексике
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Во время предвыборного выступления кандидата на пост мэра мексиканского города Сан-Педро Лорении Каннавати обрушилась сцена. Погибли пять человек и 50 пострадали.

По информации издания La Jornada , ЧП произошло во время агитационного мероприятия на бейсбольном стадионе El Obispo. Там находились представляющие партию «Гражданское движение» Каннавати и кандидат в президенты Мексики от фракции Хорхе Альварес Майнес.

Заднюю стену сцены сложил мощный порыв ветра, после чего рухнул огромный экран с логотипом партии. Кандидаты успели пробежать под рухнувшими декорациями и не получили большого вреда здоровью. Майнес отметил, что позднее вернулся к стадиону для оказания помощи раненым.

Жертвами ЧП стали пять человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести. Полиция занялась расследованием причин ЧП.

Ранее более 30 человек погибли при пожаре в миграционном центре в Мексике на границе с США.

Мексика Митинги
23 мая 2024, 08:57
ЕС задумал ужесточить санкции против Белоруссии ради остановки параллельного импорта
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза ужесточат санкции против Белоруссии. Они ограничат импорт алмазов, экспорт военных технологий и предметов роскоши.

Проект нового пакета санкций оказался в распоряжении газеты Financial Times. Политики предложили ограничить способы обхода введенных ранее рестрикций.

«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Белоруссии», - сообщил автор статьи.

В Евросоюзе рассчитывали также перекрыть канал поставки в Россию предметов роскоши, в том числе люксовых автомобилей. Их продолжили возить через соседнее государство.

Санкции не обрушили экономику Белоруссии , она выстояла, заявлял президент республики Александр Лукашенко. Он обвинял Запад в нарушении устава ООН и вмешательстве во внутренние дела страны.

Белоруссия Санкции Россия Евросоюз Деньги Экономика
23 мая 2024, 08:52
Российским туристам запретят въезжать в Норвегию с 29 мая
РИА «Новости»
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В Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд россиян. С 29 мая гражданам РФ, которые хотят попасть в страну в качестве туристов или с целями «непервостепенной важности», в посещении будет отказано.

Релиз с этими нововведениями опубликовало норвежское правительство. Исключение, судя по документу, могут сделать для россиян, которые едут к близким родственникам или с целью работы и учебы в Норвегии или Шенгенской зоне.

В сообщении властей уточняется, что ограничение распространяется и на тех, у кого есть визы, полученные до весны 2022 года, и на обладателей виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

Решение относительно запретов на въезд для россиян в правительстве объяснили желанием поддержать союзников и партнеров, которые вводят ограничения из-за украинского конфликта.

Туризм Норвегия Россия

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