Китай на четверть нарастил импорт нефти из России

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Китай импортировал за три квартала 79,9 миллиона тонн нефти. Это на 24,4% больше, чем за тот же период 2022 года. Однако стоимость сырья сократилась. Она составила 43,6 миллиарда долларов, на 2,3% меньше.

Россия осталась первой среди китайских импортеров нефти. Она опередила Саудовскую Аравию и Ирак.

Поставки сжиженного природного газа за этот же период нарастили на 47%, до 6,2 миллиона тонн. Его стоимость сократилась на 6%, до четырех миллиардов долларов.

Товарооборот между Китаем и Россией к концу года увеличится до 200 миллиардов долларов, заявил президент Владимир Путин. По его словам, страны уже приблизились к этой отметке в 2022 году.

Россия в январе–сентябре поставила в Китай 79,9 миллиона тонн нефти, нарастив экспорт на 24,4% в годовом выражении. Страна сохранила за собой первое место среди китайских импортеров этого сырья, сообщило Главное таможенное управление КНР.