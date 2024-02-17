17 февраля 2024, 16:57

Китай исключил применение ядерного оружия первым

РИА «Новости»
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Китай не намерен становиться первой страной, которая использовала ядерное оружие. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил министр иностранных дел страны Ван И.

Он подчеркнул, что правительство Китая всегда выполняло международные обязательства по обеспечению общей безопасности в сфере ядерного вооружения.

«Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают. Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину», - заявил Ван И.

Руководитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что страна всегда выступала против использования ядерных арсеналов для развязывания военных конфликтов.

Министерство обороны США осенью прошлого года выпустило доклад о работе КНР по расширению арсенала ядерного оружия. По данным разведки, сейчас в распоряжении страны есть 500 боеголовок, но через семь лет их число увеличится в два раза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит никакой угрозы для России в увеличении ядерного оружия в соседней стране. Он подчеркнул, что китайские власти пользуются своим суверенным правом для обеспечения собственной безопасности. Также представитель Кремля добавил, что Россия и Китай развивают политическое и стратегическое сотрудничество.

Ядерное оружие Китай
17 февраля 2024, 17:44
Похожие на взрыв звуки услышали жители пригорода Варшавы
Global Look Press
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Правоохранители в Польше начали проверку из-за громкого звука, похожего на взрыв, который слышали жители окрестностей Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, около 23:00 по местному времени жители нескольких населенных пунктов в Мазовецком воеводстве слышали мощный грохот.

«В здании задрожали окна и стены», - рассказал очевидец.

После этого поляки начали звонить дежурному комендатуры полиции в Жирардове. Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

В конце 2023 года власти Польши заявили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект со стороны Украины. После этого больше половины граждан выступили за защиту приграничной территории , призвав начать переговоры по этому вопросу с НАТО.

Взрывы Польша Полиция
17 февраля 2024, 16:14
Великобританию осадили за попытку вмешаться во внутренние дела России
Global Look Press
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Советник-посланник посольства России в Лондоне на встрече в британском МИД сообщил, что у страны накопились вопросы к Великобритании, в том числе по теме Алексея Навального. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Подчеркнули, что у российской стороны накопились вопросы к Британии, в том числе по теме „отравления“ Алексея Навального в 2020 году», - отметили в представительстве.

В комментарии ТАСС дипломат добавил, что британской стороне напомнили о неприемлемости вмешательства во внутренние дела России. Поводом для этого стала попытка МИД королевства переложить на российские власти ответственность за смерть Навального.

«В этой связи с российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», - указали в дипмиссии.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Навального в ямальской колонии в поселке Харп. Ему стало плохо на прогулке, медики ничем не смогли помочь осужденному.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что смерть Навального сыграла на руку Евросоюзу и США. По его мнению, именно они виноваты в этой ситуации, поскольку являются основными выгодоприобретателями.

Посол России в Вашингтоне Алексей Антонов отмечал, что любые публичные высказывания о Навальном со стороны американских официальных лиц являются вмешательством во внутренние дела страны.

Великобритания Россия Алексей Навальный
17 февраля 2024, 16:12
Сенатор ответил Макрону на обвинения в адрес России
РИА «Новости»
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Обвинения в агрессивном поведении в сторону России от французского президента Эммануэля Макрона не соответствуют действительности. Об этом Lenta.ru заявил сенатор Григорий Карасин.

«Поведение западных стран в последние два года, прежде всего Европы и США, нацелено на удушение России во всех сферах», - сказал он.

Политик привел в пример информационную блокаду, санкции и подталкивание киевского режима к боевым действиям против страны.

«Поэтому господин Макрон озвучил мысль, которая абсолютно не соответствует действительности», - добавил Карасин.

Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия увеличивает число зон конфронтации и дестабилизации , в том числе на Ближнем Востоке и в Африке. Также он указал на рост операций по манипулированию и дезинформации в Европе, к которым якобы причастна российская сторона.

Эммануэль Макрон Россия Франция
17 февраля 2024, 15:38
Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Британии
Global Look Press
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Направлявшийся в Индию британский нефтяной танкер Pollux попал под ракетный обстрел йеменских хуситов при прохождении Аденского залива. Об этом со ссылкой на официального представителя вооруженной группировки Яхью Сари сообщил телеканал Al Jazeera.

Управление морских торговых операций Великобритании на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердило обстрел танкера в водах Красного моря в 130 километрах от порта Аль-Мухи.

«Судно атаковала ракета. Взрыв прогремел в непосредственной близости. Военные уже отреагировали. Экипаж и танкер находятся в безопасности», - указали в сообщении.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», - заявил представитель хуситов.

Никаких подробностей о причиненном судну ущербе он не привел.

Госдеп США со ссылкой на данные действующих в Аденском проливе военных уточнил, что идущий под флагом Панамы танкер Pollux получил повреждение левого борта после попадания ракеты, выпущенной хуситами.

«Это еще один пример беззаконного нападения на международное судоходство», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море, обещая, что под удар попадут только сухогрузы, связанные с Израилем, который продолжает бомбить Газу. Но после они расширили список целей, включив туда корабли Великобритании и США, которые прислали авианосцы для охраны проходящих через Аденский пролив судов.

Как отметили журналисты Al Jazeera, удар по британскому судну произошел после ударов военных США по трем ракетным установкам хуситов, а также на фоне призыва министра иностранных дел королевства Дэвида Кэмерона к своему китайскому коллеге Вану И оказать давление на йеменскую группировку для освобождения свободного прохода судов в Красном море.

На этой неделе хуситы пообещали, что расширят число целей для ударов, если военная операция Израиля против сектора Газа не прекратится в ближайшее время.

В качестве потенциальных объектов для ракетных обстрелов в группировке назвали посольства и военные базы США и Великобритании.

США Великобритания Израиль Ракеты Военные

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