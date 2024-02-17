Китай исключил применение ядерного оружия первым

Он подчеркнул, что правительство Китая всегда выполняло международные обязательства по обеспечению общей безопасности в сфере ядерного вооружения.

«Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают. Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину», - заявил Ван И.

Руководитель внешнеполитического ведомства Китая добавил, что страна всегда выступала против использования ядерных арсеналов для развязывания военных конфликтов.

Министерство обороны США осенью прошлого года выпустило доклад о работе КНР по расширению арсенала ядерного оружия. По данным разведки, сейчас в распоряжении страны есть 500 боеголовок, но через семь лет их число увеличится в два раза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит никакой угрозы для России в увеличении ядерного оружия в соседней стране. Он подчеркнул, что китайские власти пользуются своим суверенным правом для обеспечения собственной безопасности. Также представитель Кремля добавил, что Россия и Китай развивают политическое и стратегическое сотрудничество.