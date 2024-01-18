Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19

Китайский исследователь загрузил в базу данных почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 28 декабря 2019 года. Об этом стало известно, так как база управляется правительством США.

По мнению экспертов, эти две недели могли сыграть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Это относится не только к определению путей распространения вируса, но и к своевременной разработке вакцин и средств защиты.

«Это подчеркивает, насколько осторожно мы должны относиться к точности информации, которую обнародовало китайское правительство», - заявил вирусолог онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум.

Издание отметило, что в то время власти КНР описали вспышку заболевания в Ухане как вирусную пневмонию «неизвестного происхождения», а оптовый рынок морепродуктов, где она произошла, на тот момент еще не закрыли.

Ранее бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%.