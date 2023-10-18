Китай будет укреплять координацию с Россией по линиям ООН, ШОС и G20

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«[Китай] готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и „Большая двадцатка“», - сказал Си Цзиньпин после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель КНР также назвал развитие стратегического сотрудничества двух стран долгосрочным решением. По словам китайского лидера, КНР готова вместе с Россией играть более важную роль в сохранении продовольственной и энергетической безопасности, а также в поддержании стабильности глобальной цепочки производства и поставок.

Путин посетил Пекин для участия в форуме «Один пояс - один путь». Глава государства провел ряд встреч с коллегами, а в финале визита пообщался с Си Цзиньпином. По словам президента России, он обсудил с председателем КНР отношения их стран, а также Ближний Восток и Украину.