Китаец полгода жил незамеченным под лестницей в ТЦ

Для удобства мужчина установил под лестницей палатку, а также письменный стол и офисный стул. Также он заряжал ноутбук и телефон от розеток в торговом центре и старался это делать так, чтобы оставаться незамеченным. Однако одного из охранников насторожил странный посетитель, в итоге его «жилье» обнаружили под лестницей.

Китаец рассказал охраннику, что живет под лестницей, потому что ему нужно тихое место для подготовки к вступительным экзаменам в институт. Мужчине разрешили остаться, но после экзаменов он должен был покинуть торговый центр.

Однако студент не стал этого делать, его арестовали. После того, как историю рассказали в Сети, мнения людей разделились. Некоторые комментаторы назвали китайца паразитом, другие же оценили его способность экономить на аренде.

В Польше полицейские задержали мужчину, который притворился манекеном , чтобы обворовывать магазины в торговом центре после закрытия.