07 ноября 2023, 18:19

Китаец полгода жил незамеченным под лестницей в ТЦ

Unsplash
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Студент шесть месяцев жил незамеченным под лестницей в торговом центре в Китае. Об этом сообщило издание Oddity Central.

Для удобства мужчина установил под лестницей палатку, а также письменный стол и офисный стул. Также он заряжал ноутбук и телефон от розеток в торговом центре и старался это делать так, чтобы оставаться незамеченным. Однако одного из охранников насторожил странный посетитель, в итоге его «жилье» обнаружили под лестницей.

Китаец рассказал охраннику, что живет под лестницей, потому что ему нужно тихое место для подготовки к вступительным экзаменам в институт. Мужчине разрешили остаться, но после экзаменов он должен был покинуть торговый центр.

Однако студент не стал этого делать, его арестовали. После того, как историю рассказали в Сети, мнения людей разделились. Некоторые комментаторы назвали китайца паразитом, другие же оценили его способность экономить на аренде.

В Польше полицейские задержали мужчину, который притворился манекеном , чтобы обворовывать магазины в торговом центре после закрытия.

Студенты Китай
07 ноября 2023, 19:10
Сообщения об отставке Залужного назвали вбросом партии Порошенко
РИА «Новости»
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Мастерство переобувания в воздухе продемонстрировал депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев. Сначала со ссылкой на источники он сообщил о предстоящей отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое якобы инициировал министр обороны Рустем Умеров. Но после критики из офиса Зеленского тут же взял свои слова назад.

Изначально Арьев опубликовал на своей странице в Facebook* сообщение о том, что получил информацию от осведомленного источника, будто бы Умеров обратился к Зеленскому с заявлением об увольнении Залужного.

«Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа», - уточнил нардеп , обеспечивая себе пути к отступлению, которые понадобились практически сразу.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко раскритиковал Арьева в своем Telegram-канале. Он напомнил, что депутат входит во фракцию «Европейская солидарность», которой руководит бывший президент страны Петр Порошенко. Политик не исключил, что информационный вброс о Залужном стал частью «информационной войны партии Порошенко против собственного государства».

После жесткой критики депутат Арьев сообщил, что снимает свое прошлое заявление, так как другие источники сообщили ему, что информация об отставке Залужного не соответствует действительности.

*Facebook принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Верховная рада Отставки Украина
07 ноября 2023, 19:06
Неизвестные напали на конвой президента Палестины
Unsplash
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Группа вооруженных людей атаковала колонну президента Палестины Махмуда Аббаса. Во время покушения погиб один охранник, сообщило турецкое издание Hurriyet.

Группировка под названием «Дети Абу Джанделя» взяла на себя ответственность за нападение. По данным издания, в результате атаки один человек получил огнестрельное ранение, это был личный телохранитель Махмуда Аббаса.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не приводилось.

Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что режим прекращения огня необходимо ввести в секторе Газа как можно быстрее. Также палестинский лидер попросил организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию анклава.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху высказался о возможном ударе ядерной бомбой по сектору Газа. После этих слов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях кабмина.

Палестина
07 ноября 2023, 18:45
Япония и Великобритания продолжат вводить санкции против России
Unsplash
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Власти Японии и Великобритании будут расширять экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран указали в совместном заявлении, сообщил ТАСС.

Судя по принятому по итогам очных переговоров в Токио документу, стороны договорились активизировать сотрудничество с международными партнерами, направленное на борьбу с обхождением введенных в отношении РФ санкций.

«[Япония и Великобритания] будут сохранять, полностью реализовывать и расширять уже введенные экономические меры против России», - отметили в заявлении.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украины. При этом они вновь призвали Иран и Китай отказаться от поддержки, которую они оказывают России.

Политолог Александр Дудчак сообщил «360», что Япония пытается соблюдать свои интересы, но в целом действует в русле антироссийских санкций , подчиняясь давлению США.

Великобритания Япония Санкции Россия
07 ноября 2023, 18:26
США приостановят действие обязательств по ДОВСЕ
Unsplash
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США приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря в связи с выходом России из соглашения. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

По словам Салливана, выход России из ДОВСЕ в сочетании с продолжающимся конфликтом на Украине коренным образом изменил обстоятельства, необходимые для согласия стран на обязательность требований договора.

«В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря», - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Он добавил, что это решение США приняли после координации с союзниками по НАТО, многие из которых участвуют в ДОВСЕ. Ряд партнеров Соединенных Штатов по этому соглашению, не входящих в Североатлантический альянс, тоже поддержал намерения страны приостановить выполнение обязательств, указал Салливан.

Советник президента США пояснил, что временное прекращение следования принципам ДОВСЕ укрепит сдерживание и обороноспособность НАТО. Это произойдет благодаря снятию ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения, подытожил Салливан.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября.

НАТО осудил РФ за прекращение действия договора. Страны военного блока объявили, что тоже планируют выйти из соглашения.

США Международные отношения Россия Оружие

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