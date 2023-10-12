Киссинджер раскритиковал миграционную политику Германии

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Журналист попросил Киссинджера прокомментировать начавшиеся в Германии пропалестинские акции. Экс-госсекретарь США назвал ошибкой минрационную политику властей страны.

«Это было большой ошибкой впускать так много людей с концептуально совершенно иным культурным и религиозным бэкграундом, потому что тем самым создаются группы интересов», - сказал он.

Киссинджер подчеркнул, что ФРГ нужно встать на сторону Израиля.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее осудил отсутствие ясной реакции властей Палестины на атаку ХАМАС по соседнему государству. Он заверил, что ФРГ может занять только сторону Израиля в конфликте, снова разгоревшемся на Ближнем Востоке. По его мнению, израильские власти имеют право защищать себя и население страны от атак движения ХАМАС.