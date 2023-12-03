Киссинджер предлагал не создавать независимую Палестину ради Израиля

По его словам, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению. Киссинджер заявил, что предпочел бы переговоры между израильской стороной и арабским миром, так как не видит плодотворного диалога Израиля с Палестиной.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», - подчеркнул экс-госсекретарь США, Он добавил, что для предотвращения конфликта требуется более активное участие Соединенных Штатов.

Генри Киссинджер ушел из жизни 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США при бывшем президенте Ричарде Никсоне. Киссинджер занимал еще один пост - советника по национальной безопасности страны.

В декабре 2022 года экс-госсекретарь предложил свое решение конфликта на Украине. Он призвал провести повторное голосование на новых территориях России, но под международным наблюдением.