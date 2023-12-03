03 декабря 2023, 14:34

Киссинджер предлагал не создавать независимую Палестину ради Израиля

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем в жизни интервью призвал не создавать независимую Палестину. Об этом сообщило издание Politico.

По его словам, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению. Киссинджер заявил, что предпочел бы переговоры между израильской стороной и арабским миром, так как не видит плодотворного диалога Израиля с Палестиной.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», - подчеркнул экс-госсекретарь США, Он добавил, что для предотвращения конфликта требуется более активное участие Соединенных Штатов.

Генри Киссинджер ушел из жизни 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США при бывшем президенте Ричарде Никсоне. Киссинджер занимал еще один пост - советника по национальной безопасности страны.

В декабре 2022 года экс-госсекретарь предложил свое решение конфликта на Украине. Он призвал провести повторное голосование на новых территориях России, но под международным наблюдением.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 декабря 2023, 14:10
«Реакция неадекватная». США встревожили масштабы гонений на каноническую УПЦ
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Масштабные гонения на каноническую УПЦ не на шутку перепугали американских властей. Правительство и руководство ООН посоветовали Украине охладить пыл и остановить притеснения верующих, сообщило РИА «Новости».

Сильно обеспокоили американцев события в Свято-Николаевском соборе УПЦ, произошедшие 30 ноября. Силовики ворвались в религиозное сооружение и приказали студенткам местного регентского училища, живущим там, покинуть здание.

Причины не объяснили, студентки наспех собирались, складывая свои вещи в пакеты и даже наволочки, выскакивали на мороз кто в чем. Позднее приехал автобус, который отвез шокированных девушек в общежитие местного учебного заведения.

Помощница генсекретаря по правам человека Илзе Брандс Кехрис заявила, что в отношении верующих с 2022 года стало больше насилия. Она призвала защитить членов УПЦ и назвала реакцию украинских силовиков неадекватной.

«К сожалению, реакция украинских правоохранительных органов в этих случаях была неадекватной, они не смогли в достаточной степени расследовать инциденты и принять меры для защиты членов Украинской Православной Церкви», - подчеркнула Кехрис.

В УПЦ заявили, что сотрудники украинской полиции проводили «зачистку» на территории Свято-Николаевского собора. До этого сотрудники СБУ и спецназа оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах.

Ранее Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете Украинской Православной Церкви. Украинская служба безопасности обвинила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины». В России власти Украины сравнивали с фашистами из-за гонений на верующих.

США Украина ООН УПЦ
03 декабря 2023, 14:04
Критиковавшего Зеленского депутата Рады перевели в одиночную камеру с видеонаблюдением
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Арестованного депутата Верховной рады Александра Дубинского решили поместить в одиночную камеру с установленной в ней видеокамерой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Политика, который ранее критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, перевели в другую камеру после сообщений об избиении. Полиция эту информацию не подтвердила. По словам адвокатов, правоохранители не проводили судебно-медицинское исследование, потому что Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО.

«Если на Украине в условиях диктатуры не находят подтверждение пыткам народного депутата в СИЗО - найдут не на Украине», - указали адвокаты парламентария.

Ранее Дубинский заявил, что неизвестные избили его в киевском СИЗО. Медики обнаружили у депутата гематомы и перелом ребра, указали адвокаты арестованного политика.

Владимир Зеленский Верховная рада СИЗО Украина
03 декабря 2023, 13:09
ЦАХАЛ применил в секторе Газа технологию ИИ «Евангелие»
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Израильская армия применила в военных целях технологию искусственного интеллекта «Евангелие». Об этом сообщила газета The Guardian.

ЦАХАЛ с помощью новой разработки наносил удары по ХАМАС. ИИ «Евангелие» использовали для выбора целей для ударов по объектам, отметил источник издания.

Технология давала военным рекомендации по нацеливанию на различные объекты, в том числе дома высокопоставленных участников ХАМАС. «Благодаря быстрому и автоматическому извлечению разведывательных данных» разработка помогала ЦАХАЛ изучать большие объемы информации.

Эксперты, которых издание попросило прокомментировать ИИ «Евангелие», скептически отнеслись к идее использования подобных технологий для ударов по палестинскому движению.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа. О напомнил, что ХАМАС нарушил гуманитарную паузу, обстреляв территорию еврейского государства. В ответ на это ЦАХАЛ продолжит наносить удары по палестинской организации и «вернется к боевым действиям в полную силу».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 12:26
Более 130 россиян и их родственников вышли из сектора Газа
РИА «Новости»
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Через пункт пропуска «Рафах» 3 декабря прошли еще 133 россиянина и члены их семей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины

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