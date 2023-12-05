Киселев указал на невозможность России проиграть СВО
Россия не может проиграть спецоперацию на Украине, так как в этом случае не останется государства, которое способно поддерживать мировое соотношение сил и ядерный баланс с США. Об этом на Всемирном медиа-саммите сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, его слова привело РИА «Новости».
Киселев отметил, что нынешнее поколение стоит новую конструкцию мирового устройства.
«Если Россия уступит, то в мире не останется страны, которая будет способна поддерживать соотношение сил в мире, а также ядерный баланс с США. Все почувствуют себя в новой бескомпромиссной колониальной системе», - сказал он.
Гендиректор холдинга подчеркнул, что европейцы уже привыкли жить в колониальной системе, тогда как американцем жизненно необходимы ресурсы.
«Хотелось бы, чтобы все понимали смысл того, что происходит, а также осознавали роль России в этом», - добавил Киселев.
Ранее президент России Владимир Путин назвал неотвратимой трансформацию мирового устройства в сторону многополярности.