Киркоров, Басков и Газманов попали под санкции Австралии
Австралийские власти опубликовали список россиян и компаний, в отношении которых ввели санкции. Перечень обнародовали на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства.
Ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Под санкции также попали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Нижегородской области Глеб Никитин, камчатский губернатор Владимир Солодов и глава ХМАО Наталья Комарова.
В санкционный список включили глав Адыгеи и Мордовии Мурата Кумпилова и Артема Здунова. Австралия ввела рестрикции в отношении российских сенаторов Виктора Кресса, Людмилы Нарусовой, Валерии Пономаревой и Александра Некрасова.
Австралия объявила о новых антироссийских экономических санкциях 24 февраля. Ограничения ввели против 55 физических и 37 юридических лиц.