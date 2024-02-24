Киркоров, Басков и Газманов попали под санкции Австралии

Намерение создать единую европейскую систему противовоздушной обороны поддержала 21 страна. Еще несколько других государств заинтересовались этой идеей, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, его обращение разместили на сайте правительства ФРГ.

«Вместе с нашими европейскими соседями мы создадим европейский защитный зонт, чтобы отражать атаки с воздуха. К этой немецкой инициативе присоединилась 21 страна», - сказал он.

По словам Шольца, Европе необходима работоспособная оборонная промышленность, поэтому так важно сотрудничество в этой области.

Предложение создать новую единую систему ПВО Шольц озвучил в конце августа 2022 года. Он тогда заявил, что для Евросоюза реализация этой идеи обойдется дешевле решений на национальных уровнях.

Политик отметил, что Германия планирует вложить гораздо больше денег в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее таким образом, чтобы в ней участвовали европейские соседи.

Ранее Шольц призвал Евросоюз подписать с украинским правительством договор о гарантиях безопасности. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.