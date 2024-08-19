19 августа 2024, 13:29

Киргизский MBank приостановил денежные переводы в Россию

РИА «Новости»
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Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, временно приостановлены в обоих направлениях», - указали представители банка.

Они добавили, что услуга останется недоступной на неопределенный срок.

В то же время банк сообщил, что входящие переводы будут продолжаться через кредитные организации, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам. MBank является одним из крупнейших коммерческих банков Киргизии.

Ранее представители российского бизнеса указали на проблемы с трансграничными платежами , которые начались с 2023 года. Они затронули банки Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил сложности в работе ужесточением проверок из-за санкций США.

Банки Киргизия
19 августа 2024, 07:43
Сотни людей вышли на пропалестинскую акцию в Чикаго перед съездом демократов
Global Look Press
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Сотни людей приняли участие в пропалестинской акции в центре Чикаго, где пройдет открытие Национального съезда Демократической партии США. Об этом сообщило издание Reuters.

Демонстранты потребовали прекратить поставки оружия Израилю. Премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху обвинили в геноциде жителей сектора Газа, а президента США Джо Байдена - в пособничестве главе израильского кабмина.

Участники акции прошли по одной из главных улиц Чикаго к Гранд-парку на берегу озера Мичиган. Безопасность на митинге обеспечили правоохранители, которые перекрыли несколько улиц вблизи Мичиган-авеню.

Ранее журналисты газеты The New York Times предрекли беспорядки в США при победе республиканца Дональда Трампа. Представители СМИ не исключили, что тот применит военную силу для подавления волнений внутри страны.

США Митинги Демократическая партия США
19 августа 2024, 07:22
Маск открестился от «подаренного» Кадырову электрокара
Unsplash
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал ложью сообщения о том, что он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Cybertruck. Об этом бизнесмен заявил в соцсети X.

«Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» - написал он.

Предприниматель добавил, что информация о подаренном Cybertruck является одним из примеров лжи «традиционных медиа».

Кадыров 17 августа опубликовал видеозапись со своей поездкой на электрокаре. Он назвал автомобиль мощным проектом и написал, что «буквально влюбился» в машину. Также глава Чечни поблагодарил Маска за подарок и пригласил его в регион.

Ранее американский бизнесмен набросился с критикой на кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. По его словам, США столкнутся с голодом, если ей удастся выполнить предвыборные обещания по ограничению цен на продукты на фоне высокой инфляции. Он предположил, что реформа приведет к обрушению американской продовольственной индустрии.

Рамзан Кадыров Илон Маск
18 августа 2024, 18:15
Лукашенко рассказал о критике со стороны младшего сына
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих отношениях с младший сыном Николаем. В интервью телеканалу «Россия 1» белорусский лидер заявил, что юноша может по-доброму его критиковать.

«Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», - сказал Лукашенко.

Он рассказал, что Николай блестяще окончил школу, владеет английским языком, а также увлекается музыкой и спортом. Сын белорусского президента учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе.

«Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг этого желаю», - добавил Лукашенко.

Николай Лукашенко стал лучшим студентом курса Пекинского университета.

Представители вуза рассказали, что он никому не говорит о родстве с президентом Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко
18 августа 2024, 15:48
Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году
Global Look Press
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У президента Белоруссии Александра Лукашенко не было необходимости применять автоматическое оружие на встрече с оппозицией в 2020 году, все протестующие разбежалась. Об этом сам белорусский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я был в горячке тогда, когда услышал, что Лукашенко сбежал и находится в Ростове-на-Дону. Захожу в вертолет в резиденции и говорю пилотам, чтобы летели к Дворцу независимости пониже. Выхожу, напрямую пошел, а они уже бежать начали», - поделился он.

Лукашенко подчеркнул, что у протестующих «сверкали пятки», когда те увидели президента с оружием неподалеку от себя.

«Со мной Николай был, сын младший. Я говорил, чтобы он оставался дома. Но Николай ответил, что поедет со мной и будет защищать отца. Вот такие были его слова, он очень мужественный, как следует будет защищать свою страну», - добавил президент Белоруссии.

После выборов в Белоруссии в августе 2020 года начались протесты оппозиции. Силовики для пресечения акций задействовали спецтехнику и спецсредства.

Ранее Лукашенко напомнил, что он «не вечный» и однажды покинет президентское кресло.

Белоруссия Александр Лукашенко

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