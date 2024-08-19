Киргизский MBank приостановил денежные переводы в Россию

«Переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, временно приостановлены в обоих направлениях», - указали представители банка.

Они добавили, что услуга останется недоступной на неопределенный срок.

В то же время банк сообщил, что входящие переводы будут продолжаться через кредитные организации, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам. MBank является одним из крупнейших коммерческих банков Киргизии.

Ранее представители российского бизнеса указали на проблемы с трансграничными платежами , которые начались с 2023 года. Они затронули банки Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил сложности в работе ужесточением проверок из-за санкций США.