Киргизия возобновит обслуживание карт «Мир»

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«Мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт „Мир“. <…> На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», - рассказал он.

Киргизия с 5 апреля перестала обслуживать банковские карты платежной системы «Мир». Представитель межбанковского процессингового центра республики объяснял РИА «Новости» , что банки пошли на такой шаг, чтобы избежать вторичных санкций.

Затем ряд банков Киргизии ограничил денежные переводы в Россию и из нее. Но меру назвали временной.