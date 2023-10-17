Киргизия ужесточила условия безвизового режима для иностранцев

Читайте нас в:

Новое положение о порядке пребывания иностранцев на территории Киргизии утвердил кабмин. Речь идет об отмене visa-run - практике, при которой туристы могут часто выезжать за пределы государства и возвращаться, чтобы обнулить срок безвизового нахождения в стране.

«Практика <…> теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу „60/120“», - пояснили в дипведомстве.

В МИД уточнили, что теперь при безвизовом режиме сроком до 60 дней иностранцы повторно смогут въехать в страну только через 60 дней с момента предыдущего выезда.

Для туристов с безвизовым режимом до 90 дней будет действовать принцип «90/180».

Недавно президент России Владимир Путин провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. По словам российского лидера, диалог получился дружественным и результативным.