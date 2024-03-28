28 марта 2024, 21:01

Киргизия приобрела для президента самолет А-320

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Самолет Airbus A-320, купленный для президента Киргизии Садыра Жапарова, прибыл в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«В Киргизскую Республику прибыл самолет Airbus A320 - новый борт номер 1», - указали в сообщении.

Самолет произвели в 2002 году. Другие подробности покупки не указывались. Новый «борт № 1» в аэропорту встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров.

Он отметил, что Киргизия «встала на путь развития», за счет бюджетных закупают не только специальную и военную технику, но и передовое медицинское оборудование.

Ранее министерство труда Киргизии предупредило, что в стране выявили вербовку местных жителей для совершения терактов в России. По данным ведомства, вербовщики ищут людей на сайтах знакомств, через социальные сети и в мессенджерах.

Киргизия Самолеты
28 марта 2024, 18:59
Высокопоставленного члена ИГ уничтожили в Ираке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Службы безопасности Ирака уничтожили одного из высокопоставленных командиров ИГ*, который отвечал за переброску вооружений и террористов в Сирии и Ираке. Заявление командования привел портал Shafaq News.

«Силы безопасности Ирака в координации с Объединенным оперативным командованием уничтожили террориста Самира Хидра Шарифа Шихана ан-Намрави, отвечающего за переброску взрывчатых веществ, техники и оружия, а также перемещение людей на территории Сирии и Ирака», - заявили в пресс-службе.

В штабе уточнили, что цель уничтожили благодаря интенсивному наблюдению и точной разведывательной работе. Согласно информации командования, ан-Намрави участвовал в вооруженных операциях против мирного населения иракской провинции Анбар.

*«Исламское государство» / ИГ - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Ирак
28 марта 2024, 16:03
США утаили от России часть информации об угрозе теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спецслужбы США передали коллегам из России неполные сведения об угрозе теракта в Crocus City Hall из-за риска раскрыть свои источники. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников американских и европейских служб безопасности.

«Враждебные отношения России и США не позволили американским чиновникам передать российской стороне информацию о плане террористов сверх предусмотренного из-за опасения раскрытия других разведывательных данных», - заявили журналисты.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что США действительно предупреждали о подготовке теракта, но эти сведения носили неконкретный и общий характер.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли огонь по людям в упор, а также устроили пожар. В результате ЧП погибли 143 человека, писал RT.

США Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:17
Граждан Киргизии призвали не поддаваться на попытки вербовки для терактов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения террористических актов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба министерства миграции и социального обеспечения республики.

По данным представительства ведомства в Москве, неизвестные ведут вербовку через мессенджеры и социальные сети. Также они пытаются привлечь для участия в терактах и детей.

В основном вербовщики ищут людей на сайтах знакомств. Анализируя переписку в группах, они вычисляют их по национальным, культурным и религиозным признаками, делая ставку на людей в тяжелом положении или в депрессии.

«Призываем временно находящихся или проживающих на территории России кыргызстанцев не поддаваться на провокации, не участвовать в различных акциях и не трудоустраиваться через социальные сети», - заявили в министерстве.

Ранее в рамках расследования теракта в Crocus City Hall задержали уроженца Киргизии Алишера Касимова , который сдавал боевикам квартиру, писал RT.

Киргизия Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:04
Кремль призвал не нарушать «герметичность» переговоров об обмене Гершковича
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Переговоры об обмене арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича продолжили, но важно вести их без излишнего внимания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности создает проблемы и препятствует результатам в этом процессе», - сказал он.

Администрация президента, по словам Дмитрия Пескова, не получала информации о дате проведения судебного заседания по делу о шпионаже. Пресс-секретарь заявил, что это прерогатива других структур.

Эвана Гершковича задержали в 2023 году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Мосгорсуд продлил ему арест до 30 июня, сообщил RT. В интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин сказал, что журналист работал исключительно в России исключительно в интересах американских спецслужб. Госдеп сообщал о срыве сделки по обмену заключенными.

США Дмитрий Песков Журналистика Тюрьмы Аресты Задержание Эвана Гершковича

Новости по теме