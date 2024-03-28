Киргизия приобрела для президента самолет А-320

«В Киргизскую Республику прибыл самолет Airbus A320 - новый борт номер 1», - указали в сообщении.

Самолет произвели в 2002 году. Другие подробности покупки не указывались. Новый «борт № 1» в аэропорту встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров.

Он отметил, что Киргизия «встала на путь развития», за счет бюджетных закупают не только специальную и военную технику, но и передовое медицинское оборудование.

Ранее министерство труда Киргизии предупредило, что в стране выявили вербовку местных жителей для совершения терактов в России. По данным ведомства, вербовщики ищут людей на сайтах знакомств, через социальные сети и в мессенджерах.