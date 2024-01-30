Кирби вышел из себя на брифинге Белого дома

Перепалка произошла во время обсуждения действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Журналист «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт, как отметили авторы материала, стала «давить» на Кирби. Она пытаться выяснить, мог ли президент США Джо Байден приказать ударить по хуситам в Йемене без одобрения конгресса.

Кирби заверил, что у американского лидера по конституции есть на это право. Представитель Белого дома уточнил, что администрация будет сообщать законодателям о своих действиях в этом направлении.

Авторы материала подчеркнули, что Кирби был «явно раздражен», когда Халкетт продолжила оказывать давление. Она заявила, что американцы недовольны действиями Байдена. По данным Fox News, обстановка «еще больше обострилась», когда журналистка спросила, учитывает ли президент свой политический рейтинг при рассмотрении вариантов действий в регионе.

Кирби не выдержал и перебил Халкетт. Он сказал, что Байден «не смотрит на опросы и не учитывает политический календарь, когда защищает американские войска». Любое противоположное высказывание является «оскорбительным», подчеркнул Кирби.

Перепалка закончилась после того, как в беседу вмешалась пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.