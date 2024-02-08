Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», - ответил он журналистам на вопрос о реакции администрации США из-за предстоящего выхода интервью.

Ранее издание Newsweek сообщило, что Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с Путиным. Мужчине могут запретить въезд в страны ЕС.

Владелец соцсети Х, предприниматель Илон Маск возмутился после новостей о вероятных санкциях против публициста. По его словам, Карлсон является «видным американским журналистом», поэтому такие меры сильно бы оскорбили общественность США.