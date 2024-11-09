09 ноября 2024, 05:01

«Кипит от злости». В Британии допустили, что Трамп отомстит своим обидчикам

РИА «Новости»
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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отличается мстительной натурой, поэтому его критикам и противникам стоит подготовиться к возможной мести с его стороны. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

Издание отметило, что инсайдеры, близкие к Трампу, рассказали, что избранный президент «кипит от злости», вспоминая то, как с ним обращались последние четыре года. Они не исключили, что он может выполнить свое обещание отомстить. Пока же он упивается своим успехом и «выдыхает» от того, что наконец уголовные дела против него прекратятся.

«Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным, и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», - сказано в материале.

Среди тех, кому может не поздоровится, уже назвали действующего президента Джо Байдена, вице-президента и соперницу Трампа на выборах Камалу Харрис, бывшую конгрессвумен от республиканцев Лиз Чейни и экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее в Германии победу Трампа на выборах назвали началом новой эпохи и концом Запада.

США Великобритания Дональд Трамп Выборы президента США
09 ноября 2024, 05:14
Владелец белки Арахиса заявил, что его смерть помогла Трампу выиграть
Freepik
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Владелец белки по кличке Арахис, похищенной и казненной властями в Нью-Йорке, заявил, что он своей смертью мог помочь Дональду Трампу победы на президентских выборах. Об этом он рассказал газета New York Post.

«Возможно, Арахис сыграл свою роль в его победе… Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Арахис мог что-то изменить», - заявил Лонго.

Блогер поздравил Трампа с победой и пригласил посетить свой приют для животных. Он добавил, что планирует подать в суд из-за смерти животных.

Городские власти изъяли Арахиса у хозяина накануне выборов, ссылаясь на нарушение закона о содержании животных дома. Такая же судьба постигла еще одного питомца - енота Фреда. Обоих усыпили из-за угрозы бешенства.

Сторонник Трампа, американский предприниматель Илон Маск также осудил усыпление Арахиса.

Американские аналитики отмечали, что усыпление животных вызвало общественный резонанс и обрушило рейтинг Демократической партии.

США Дональд Трамп Животные Выборы президента США
09 ноября 2024, 03:58
В Японии пообещали добиться ответа на сигнал Путина
Unsplash
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Депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки планирует «провести работу» с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным. Об этом японский политик сообщил РИА «Новости».

«В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с РФ, особенно в области энергетики, несмотря на санкции. Россия ничего в ответ не делает - японские компании продолжают работать», - отметил он.

По словам Судзуки, японскому правительству нужно прекратить действовать по указке США, а завязать новые дипломатические отношения с Россией. Политик напомнил, что власти страны ввели санкции против РФ, а не наоборот, поэтому сейчас все зависит от решения Токио.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия готова к выстраиванию отношений с Японией.

Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.

Япония Россия Владимир Путин
09 ноября 2024, 03:43
«Пришел конец». В Германии сочли переизбрание Трампа фатальным для Запада
Unsplash
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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала начало новой эпохи. Западный либерально-демократический блок разобщился и утратил лидерскую позицию, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Эпохе пришел конец, начинается новая. Ничто так не знаменует собой этого, как переизбрание Дональда Трампа президентом США. Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен», - заявил журналист Дирк Курбювайт.

Страны Запада лишились общих ценностей, единый либерально-демократический блок перестал существовать. В Европе произошли разногласия, правые пришли к власти в Германии, Франции и Италии.

О том, что настала эпоха кардинальных перемен , заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он рассказал, каким должен стать многополярный мир.

Международные отношения Европа Дональд Трамп Запад НАТО История
09 ноября 2024, 02:06
МУС проведет расследование против своего прокурора
РИА «Новости»
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Международный уголовный суд (МУС) проведет расследование деятельности своего главного прокурора Карима Хана, которого заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В документе, разосланном государствам-членам, Хану предлагается временно отказаться от своей должности в Международном уголовном суде по военным преступлениям, расположенном в Гааге, на время проведения расследования», - говорится в материале.

До этого ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала о наличии информации, что Хан якобы ненадлежаще себя вел по отношению к сотруднику его офиса. При этом не уточнялось, в чем именно подозревают прокурора.

Сам Хан опроверг обвинения в неправомерных действиях и попросил собственный внутренний надзорный орган суда провести расследование.

Агентство отметило, что судьи МУС в настоящее время рассматривают запрос Хана, поданный еще в мае, о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны и лидеров ХАМАС. По словам прокурора, обвинения в его адрес совпали с кампанией по дезинформации против его офиса.

Ранее Нетаньяху назвал антисемитизмом претензии МУС из-за сектора Газа.

Израиль Суд Секс Гаагский суд

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