16 марта 2024, 03:40

Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, подаренным ему президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться», - уточнило агентство.

В материале также говорится об абсолютной надежности российского премиального автомобиля.

До этого в США негативно отреагировали на подарок российского лидера главе Северной Кореи, заявив, что это нарушение санкции Совета безопасности ООН.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus , напомнив, что этот представительский автомобиль символизирует «мощь государства» и демонстрирует технологические возможности России.

Шейхи из Саудовской Аравии, к слову, покупают в России эти автомобили, но в белом цвете. Простым покупателям такие машины недоступны, добавил автоэксперт.

Северная Корея Ким Чен Ын Россия КНДР Машины Владимир Путин
16 марта 2024, 04:13
«Перебечики» из России не смогут сорвать голосование в США — Антонов
РИА «Новости»
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«Перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах президента России. Об этом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в беседе с РИА «Новости».

«Русофобские проявления в США продолжают подпитываться представителями рособщины из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям», - сказал он.

По словам дипломата, эти «перебежчики» открыто поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Большинство из них находятся «на крючке ФБР и других американских спецслужб» и готовы на предательство, лишь бы получить подачку и разрешение на проживание в США.

Антонов заявил, что российские дипучреждения в США находятся под усиленной охраной в день выборов президента РФ, а также они готовы к любым попыткам провокаций.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на активность со стороны Запада на фоне выборов президента России.

США Россия Выборы
16 марта 2024, 03:22
Boeing потерял кусок обшивки в полете
РИА «Новости»
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Вылетевший из международного аэропорта Сан-Франциско самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines приземлился в Орегоне с отсутствующей частью обшивки. Об этом РИА «Новости» сообщил  американский авиационный регулятор.

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», - уточнил авиарегулятор.

На время разбирательства авиакомпания приостановила эксплуатацию этого самолета. Это не первая проблема с самолетами Boeing.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал, что авиагигант сделал ставку не на решение инженерных и производственных задач, а на удовлетворение запросов и интересов акционеров. И, как следствие, безопасность полетов оказалась под вопросом.

СМИ писали, что в начале года Boeing авиакомпании Atlas Air столкнулся с проблемами с двигателем, загоревшись в воздухе сразу после взлета. Или Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, вылетевший из Портленда в Онтарио, испытал проблемы с давлением. При наборе высоты около пяти тысяч метров у него отлетела часть фюзеляжа и сиденья, а с ребенка сорвало рубашку.

США Авиация Самолеты
16 марта 2024, 02:45
«Нехватка лекарств». Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден грубо высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», - пообещала Захарова.

В пятницу, 15 марта, американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

«И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - заявил Байден.

Ранее он посоветовал американцам посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Американский президент отметил, что Канаде, Германии, России и других странах медицинские препараты значительно дешевле, чем в США.

США Белый дом в США Лекарства Мария Захарова Россия Владимир Путин Джо Байден
16 марта 2024, 01:20
Спецслужбы США пытались завербовать российских дипломатов
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы пытались завербовать российских дипломатов в США. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация вокруг посольства сложилась непростая. Антонов назвал «нездоровым» внимание спецслужб США к российским дипломатам.

«Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», - заявил Антонов.

Прошлым летом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский также обвинил американские спецслужбы в желании завербовать сотрудников дипмиссии России при ООН. По его словам, они постоянно подвергаются провокациям.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов оценил попытку вербовки как нарушение Соглашения о центральных учреждениях ООН.

Ранее Антонов рассказал об угрозах в адрес посольства и готовящихся антироссийских акциях во время выборов президента РФ.

США Дипломатия Россия

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