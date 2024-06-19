Ким Чен Ын рассказал об отношении корейцев к Путину и России
Россия стала для КНДР честным соратником. Народ Северной Кореи отнесся к президенту Владимиру Путину как к дорогому другу. Лидер республики Ким Чен Ын заявил об этом по итогам переговоров в Пхеньяне, сообщило РИА «Новости».
«В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами - самыми честными друзьями и соратниками - в этом торжественном зале», - сказал глава КНДР.
Договор о взаимном всеобъемлющем партнерстве Ким Чен Ын назвал «самым мощным». По его словам, соглашение носит оборонительный и миролюбивый характер. Политик заявил, что его не заключили бы без дальновидности и решительности Путина - «самого дорогого друга» народа Северной Кореи.
Путин и Ким Чен Ын заключили договор по итогам переговоров. Страны договорились защищать друг друга в случае агрессии в их сторону.