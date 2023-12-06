06 декабря 2023, 01:41

Ким Чен Ын расплакался во время доклада на съезде матерей

РИА «Новости»
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слез, когда слушал отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Кадры плачущего лидера страны опубликовало Центральное телевидение Кореи.

В этот момент на сцене съезда выступал секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван. Он говорил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

До этого на открытии съезда выступил сам северокорейский лидер. Он заявил, что достойное воспитание новых поколений является «первоочередной революционной задачей» и оценил заслуги «самых справедливых и стойких» матерей, ставших образцами патриотизма.

Ранее северокорейский лидер заявил, что «пламя войны» на Ближнем Востоке может перекинуться на другие страны и в конце концов захватить весь мир.

«Третья мировая война вот-вот начнется», - заключил Ким Чен Ын.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР
06 декабря 2023, 01:40
Израиль сменит посла в России в декабре
РИА «Новости»
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Посол Израиля в России Александр Бен Цви в конце декабря завершит свою миссию в стране и выйдет на пенсию. Об этом дипломат сообщил ТАСС.

«К сожалению, я должен это подтвердить. В конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», - сказал он.

По словам Бен Цви, на посту его заменит компетентная преемница Симона Гальперин. Она занимала пост посла Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе. Дипломат также отметил, что Гальперин приедет на следующий день после завершения его миссии.

Ранее стало известно, что семь россиян остаются в заложниках у ХАМАС в палестинском анклаве. Бен Цви напомнил, что Россия и Израиль находятся в постоянном контакте и внимательно следят за ситуацией с пленными.

Совет национальной безопасности Израиля принял решение повысить уровень угрозы при посещении израильскими гражданами некоторых стран, включая Россию, писал RT. В списке также оказались ЮАР, Эритрея, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

Израиль Россия
06 декабря 2023, 01:10
«Стремительное падение». Мрачный приговор Зеленскому вынесли во Франции
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От президента Украины Владимира Зеленского отвернулись западные союзники, а его режим умирает. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им», - написал французский политик.

Филиппо напомнил про интервью мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил Зеленского в авторитаризме. Французский политик назвал киевским режим «умирающим» и предложил прекратить отправлять деньги на его поддержку.

Ранее стало известно, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал Зеленского «проклятым нацистом и позором еврейского народа» за решение переименовать одну из улиц в городе Ладыжин в честь нацистского преступника Омеляна Грабца. Слова раввина передал бывший депутат Верховной рады Илья Кива, который пояснил, что сам Асман вместе со своей семьей находится в заложниках у киевских властей.

Владимир Зеленский Украина Франция
06 декабря 2023, 00:03
Россия отказала США в освобождении Уилана и Гершковича
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Новое существенное предложение со стороны США по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана отклонили российские власти. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Новое существенное предложение со стороны США по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана отклонили российские власти. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что дипломаты продолжают делать все, чтобы вернуть своих сограждан, обвиняемых в шпионаже домой.

«В последние недели мы сделали новое существенное предложение для их освобождения. Это предложение отклонила Россия», - заявил Миллер.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это не первый раз, когда на все предложения по освобождению Уилана и Гершковича они встречают жесткий отказ. Миллер добавил, что Госдепартамент продолжит делать все, чтобы освободить американцев, которые оказались в местах заключения в других странах.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его заподозрили в шпионаже в пользу американских властей. Все материалы уголовного дела засекретили.

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Гершковича. В последующем срок пресечения продлевали.

Бывшего морского пехотинца США с гражданством США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в московском отеле по делу о шпионаже. Своей вины он не признал. Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии.

США Госдеп США Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
05 декабря 2023, 23:57
Зеленский в последнюю минуту отказался выступать перед американскими сенаторами
офис президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами во вторник, 5 октября. Об этом сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер. Слова политика привело РИА «Новости».

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту», - заявил Шумер.

Выступление Зеленского перед сенаторами планировалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Чиновник выразил надежду, что конгрессмены выделят средства на новые пакеты помощи.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что новые задержки с выделением американской помощи могут привести к поражению в конфликте с Россией.

США Владимир Зеленский Конгресс США Украина

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