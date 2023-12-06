Ким Чен Ын расплакался во время доклада на съезде матерей
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слез, когда слушал отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Кадры плачущего лидера страны опубликовало Центральное телевидение Кореи.
В этот момент на сцене съезда выступал секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван. Он говорил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.
До этого на открытии съезда выступил сам северокорейский лидер. Он заявил, что достойное воспитание новых поколений является «первоочередной революционной задачей» и оценил заслуги «самых справедливых и стойких» матерей, ставших образцами патриотизма.
Ранее северокорейский лидер заявил, что «пламя войны» на Ближнем Востоке может перекинуться на другие страны и в конце концов захватить весь мир.
«Третья мировая война вот-вот начнется», - заключил Ким Чен Ын.