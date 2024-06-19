Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета

В общей сложности главы двух стран общались более 11 часов. За это время Путин послал четкий сигнал, что Россия продолжит бороться за создание многополярного мира на принципах равенства и уважения суверенитета друг друга.

По итогам переговоров глава государства назвал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и КНДР, прорывным документом. Ким Чен Ын отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер.

Путин поблагодарил КНДР за поддержку в противостоянии гегемонии США и на украинском направлении. Глава государства выразил надежду на то, что следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Москве.